紅磡億元金條竊案｜金條被塞入篋運走　警起回拘5人包括主腦夫婦

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紅磡祟安街半島廣場樓上一間金行昨午（20日）遇竊，73條金條被盜，總值高達1,200萬美元（約1億港元）。據了解，金行負責人的前生意夥伴，涉聯絡另外4人，藉負責人與其中一疑犯「交易」時擾亂，乘機掠去金條逃走。警方經調查後，拘捕5名疑犯並起回全部金條。警方今午（21日）交代案情，《香港01》現場直播。西九龍總區重案組第一隊總督察邱雨星表示，其中一名男被捕人為案件主腦，其餘被捕人包括主腦的妻子、員工，以及假扮與金行交易的「買家」，全部人正被扣查。



紅磡半島廣場一間公司3月20日遇竊，被盜去73條各重1公斤的金條，警方經調查後拘捕5人，起回全數金條。（陳浩然攝）

邱雨星指，遇竊的公司已註冊可進行黃金交易。事發時一男買家與一女職員進行黃金交收，其間2男1女突然進入單位，向女職員稱該公司負責人欠下巨債，混亂間3人聯同在單位內的買家，將73條各重1公斤的金條搬入行李箱後離開。職員阻止無果，涉案4人與在單位外負責「睇水」的男子一同登上兩私家車逃去。公司職員遂通知僱主及報警。

紅磡半島廣場一間公司3月20日遇竊，被盜去73條各重1公斤的金條，警方經調查後拘捕5人，起回全數金條。（陳浩然攝）

警方於昨午約2時57分接獲相關報案，西九龍總區刑事總部接手調查，翻查閉路電視及分析情報，鎖定5名疑犯身份，昨晚分別在中環及大埔拘4男1女中國籍人士，均持香港身份證。邱雨星稱，當中包括一名男主腦、主腦的妻子、員工，以及案發時在場的黃金「買家」；其中一名疑犯曾與金行負責人為生意夥伴，但現時已再無合作關係。同時，警方在行動中起回全部黃金。

據了解，當時其中一名被捕人拖着載有全部金條的行李箱先行離開現場，另外4名被捕人隨後離開。警方經追查後拘捕5人，再在被捕人位於大埔的住所附近一部車上，起回行李箱和金條。

另外，昨日案發後，警方曾在北大嶼山公路，截查一輛懷疑與案有關的白色私家車。邱雨星指出，警方經調查後，已證實該私家車沒有涉案，故已在現場放行。至於被捕人闖入金行時，聲稱金行負責人欠債的說法，警方則仍在調查是否屬實。

紅磡半島廣場一間公司3月20日遇竊，被盜去73條各重1公斤的金條，警方經調查後拘捕5人，起回全數金條。（陳浩然攝）

據了解，金行原定昨日與一名39歲姜姓男子相約在金行交易73條金條。而姜男上門驗收時，訛稱需要隱密，要求金行另外兩名職員離開。及後，該金行的前生意夥伴35歲張姓男子與3名男女一同到金行。其中32歲姓黃男子在門外「睇水」，麥男與31歲麥姓女子、58歲劉姓男子進入金行，聲稱金行負責人欠債，並開始擾亂負責人與姜男驗收金條。

混亂之間，劉男趁機將金條放進一個行李箱，而張男及麥女則繼續在場擾亂，然後張男、麥女、正在驗收金條的姜男及負責「睇水」的黃男一同離開金行。金行負責人與兩名職員追截無果，賊人最終登上私家車逃之夭夭。

紅磡半島廣場有金行遇竊，73公斤金條被盜。（梁偉權攝）

警方經深入調查後，同日分別在中環及大埔以涉嫌「盜竊」拘捕4男1女（31至58歲），起回所有被盜金條。案件交由西九龍總區重案組跟進。