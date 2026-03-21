沙田大涌橋路爆鹹水管　往馬鞍山全封多條巴士線改道

沙田大涌橋路爆水管。今午（21日）約3時半，警方接報指，大涌橋路與獅子山隧道公路交界有水管爆裂，導致路陷。人員到場發現約10米乘4米路面受影響，通知水務署處理。現場照片可見，有水從大涌橋路往馬鞍山方向左線與中線湧出地面，行車線被水淹浸，警員在場指揮交通。



水務署在「滴惜仔」facebook發帖，指事件涉及一條直徑700毫米的鹹水供水管，用作供應沖廁水予溱岸8號及車公廟站。關上水掣後，現場已停止湧水。惟受事故影響，大涌橋路往馬鞍山方向須暫時封閉，以配合緊急水管維修工程。署方爭取於明晚（22日）前完成維修，並恢復沖廁水供應。水務署就事件為市民帶來不便致歉。



沙田大涌橋路與獅子山隧道公路交界爆水管，大量水湧出路面淹浸行車線。（fb的士司機資訊網 Taxi /中川桃子）

運輸署表示，因水管緊急維修，大涌橋路（往馬鞍山方向）介乎獅子山隧道公路與沙角街之間全線封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路。以下受影響的巴士路線需改道行駛:

．城巴第79及B8號線

．九巴第47X、72A、74A、80X、81C、81K、82K、85A、86A、86C、89B、287X及288號線

．龍運第A42號線

．隧巴第170及182號線