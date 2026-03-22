警開5槍有片｜案前逾1小時「反光人」逆行荃錦公路　警查是否有關

周六（21日）凌晨葵涌發生警員開槍案，一名衣著怪異男子，疑手持利刀及鐵棍等武器，在青山公路—葵涌段近華員邨，於警員搜索期間突從草叢撲出，警員口頭警告及噴射胡椒噴劑無果，3警前後共開5槍將其制服。該男子身中兩槍，送院後情況危殆。



警方是在周六凌晨零時17分及零時44分先後接獲報案，指在荃灣地鐵站和葵涌昌榮路發現一名衣著怪異男子行為異常，手持利刀和鐵枝遊蕩；惟警員到場搜索後無發現。至凌晨約1時，再有數名駕駛人士報案，指青山公路—葵涌段亦有一名疑手持刀和鐵枝的男子在馬路亂走，對途經私家車揮舞武器，最終發生開槍案。

《香港01》獲得讀者提供「車CAM」片段，可見開槍案前一個多小時，一名頭、身均包有反光物料的人士，沿一條雙線雙程馬路逆向步行，曾擰頭望向車CAM方向，惟片段只拍攝到該人士數秒，衣著雖與中槍的男事主相似，但畫質較差。據了解，案發後警方確在涉事男子的袋內尋獲反光物料，仍在調查片中人士是否與案有關。

的士車CAM拍攝到一名頭、身有反光物料的人士，在荃錦公路川龍對開馬路逆向口步行。約為開槍案前一個多小時。(讀者提供片段截圖)

相關片段由一輛市區的士行車記錄儀拍攝，時間為3月20日（周五）晚上11時21分，即案發（21日凌晨約1時）前一個多小時。提供片段之的士司機指出，拍到怪異男子的位置為荃錦公路近川龍，他當時正駕車往荃灣方向行駛。

司機憶述，當時見到一名頭部用軟身反光物料包裹的男子，在荃錦公路往錦田方向行車線逆線步行，其身上亦綁有一些類似「汽車用太陽擋」的反光物料。他形容：「綁到左一塊右一塊，成個秦俑著盔甲咁款！」

的士車CAM拍攝到一名頭、身有反光物料的人士，在荃錦公路川龍對開馬路逆向口步行。約為開槍案前一個多小時。(讀者提供片段截圖)

由於該男子逆線在路中心步行，相當危險，當時他已感可疑，駛離後沿途不停向對面線車輛閃車頭大燈，提醒對方收慢，以防發生意外。

根據Google地圖的估算，由川龍步行至荃灣地鐵站大約為1小時。涉事車CAM時間顯示為晚上11時21分，警方則在凌晨零時17分接報指有可疑人在荃灣地鐵站外出現，時間上吻合。據了解，警方確在涉事男子的袋內尋獲疑似反光物料，但仍在調查車cam片中人士是否與案有關。

周六凌晨，大批警員在案發現場調查。（李家傑攝）

案發後，警方在現場檢獲一些反光物料。（李家傑攝）

案發後，大批警員在現場調查。（李家傑攝）