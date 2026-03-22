有片｜九巴倉鼠走失　熱心人捉放膠袋留窿唞氣：落車仲好生猛

九巴發生倉鼠走失事件。有網民在社交媒體分享乘搭九巴時發現一隻倉鼠在車廂內，於是將牠放入膠袋稍作安置，交給車長作進一步處理，並希望倉鼠的主人能夠盡快接牠回家。



有網民質疑做法不妥當，將倉鼠放入膠袋會令其受驚，甚至被焗死。車長在網上回應指，當時沒有箱安置倉鼠，只能先將牠放入膠袋，「留咗好大個窿俾佢唞氣，佢哋安全到咗愉翠，落車仲好X生猛」。



九巴有倉鼠走失。（Threads@t_s.h 圖片）

有網民在社交媒體分享乘搭九巴時發現一隻倉鼠在車廂內，於是將牠放入膠袋稍作安置，交給車長作進一步處理。（Threads@t_s.h 圖片）

網民在Threads發文表示，今日（22日）早上約10時乘搭過海九巴182路線期間，發現一隻走失的倉鼠，於是拿出身上僅有的膠袋，將倉鼠放入安置。圖片可見，膠袋掛在車長位置旁的扶手上。他指，膠袋在綁結後留有縫隙「比鼠鼠唞氣」，落車後亦有拍下車牌作跟進。他亦指得悉有好心人到站頭幫忙再作跟進。留言可見，當時有熱心人帶備倉鼠籠到愉翠苑站頭安置倉鼠。他又感謝司機的幫忙，稱讚其專業處理此小插曲，「我已經盡我盡大努力，令到鼠鼠受驚程度減至最低。」

有留言質疑將倉鼠放在膠袋會令其受驚，甚至被焗死。對於其他網民的質疑，該名182路線車長現身回應，指車內沒有箱子能夠安置倉鼠，他曾將倉鼠放入司機位擺放水樽的位置，惟倉鼠爬出來，別無他法才將牠放入膠袋，「留咗好大個窿俾佢唞氣，佢哋安全到咗愉翠，落車仲好X生猛」。