九巴倉鼠走失｜愛協：交暫養家庭照顧　將安排接受領養

九巴昨日（22日）發生倉鼠走失事件。熱心乘客曾先生在社交媒體分享乘搭九巴時，發現一隻倉鼠在車廂後排位置四周亂竄，花約一分鐘後終將牠放入膠袋稍作安置，交給車長作進一步處理。愛護動物協會表示，倉鼠至今尚未有主人認領，目前交由暫養家庭照顧及接受觀察，稍後將安排接受領養。



九巴有倉鼠走失。（Threads@t_s.h 圖片）

愛協表示，倉鼠目前健康狀況良好，現正由暫養家庭照顧，並接受觀察。至今尚未有主人認領。愛協將繼續密切留意其情況，待暫養及觀察期結束後，會安排牠接受領養。

熱心乘客曾先生在Threads發文表示，今日（22日）早上約10時乘搭過海九巴182路線期間，發現一隻走失的倉鼠，於是拿出身上僅有的膠袋，將倉鼠放入安置。圖片可見，膠袋掛在車長位置旁的扶手上。他指，膠袋在綁結後留有縫隙「比鼠鼠唞氣」，落車後亦有拍下車牌作跟進。他亦指得悉有好心人到站頭幫忙再作跟進。留言可見，當時有熱心人帶備倉鼠籠到愉翠苑站頭安置倉鼠。他又感謝司機的幫忙，稱讚其專業處理此小插曲，「我已經盡我盡大努力，令到鼠鼠受驚程度減至最低。」

有網民在社交媒體分享乘搭九巴時發現一隻倉鼠在車廂內，於是將牠放入膠袋稍作安置，交給車長作進一步處理。（Threads@t_s.h 圖片）

有留言質疑將倉鼠放在膠袋會令其受驚，甚至被焗死。對於其他網民的質疑，該名182路線車長現身回應，指車內沒有箱子能夠安置倉鼠，他曾將倉鼠放入司機位擺放水樽的位置，惟倉鼠爬出來，別無他法才將牠放入膠袋，「留咗好大個窿俾佢唞氣，佢哋安全到咗愉翠，落車仲好X生猛」。

曾先生事後向《香港01》透露，當時於巴士下層後排位置發現一件啡色物體，起初懷疑為一隻公仔，但經仔細查看後發現為一隻倉鼠，於是便拿出膠袋打算將其捕獲，但倉鼠當時四周亂竄。曾生續指，當車長得知事件後，亦將巴士停在一旁，最終花約一分將倉鼠捉住放入膠袋，而倉鼠在袋內亦不斷掙扎。

曾生稱，現時最希望是倉鼠主人可以盡快找到他的寵物，又呼籲飼養小動物的主人，要小心看管自己的寵物，亦指現時有很多寵物巴士建議他們乘搭。