昂船洲政府船塢維修中海關船隻起火　濃煙一度席捲半空

今日（23日）傍晚約5時，昂船洲政府船塢一艘置於維修棚內的海關船隻起火；消防動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救，傍晚約6時19分將火大致撲熄。據了解，涉事船隻當時正在維修中，8名男工人及時自行疏散，無釀傷亡。



現場可見，船塢煙霧彌漫，濃煙席捲半空，遠處清晰可見。網上影片可見，涉事船隻被濃煙吞沒，不時噴出火舌。消防經初步調查，相信火警因船上燒焊引致，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。海事處回覆查詢指，涉事船隻為香港海關的巡邏船，由3月上旬起入塢進行維修；所有岸上的船隻維修工程將暫停，並會全面檢討維修程序，以策安全。



昂船洲政府船塢有海關船隻起火，消防到場撲救。（香港消防處 Facebook）

火警期間，消防處一度呼籲，如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定。

海事處回覆查詢指，今午處方人員收到外判維修商工人通知，指政府船塢維修棚內一艘政府船隻發生火警及冒煙，消防接報到場後把火警救熄。事件中無人受傷。據現場初步了解，懷疑因燒焊引致起火，火警原因有待進一步調查。

涉事船隻為香港海關的巡邏船，船長約32米，由3月上旬起入塢進行維修。海事處將暫停所有岸上的船隻維修工程，並全面檢討船隻維修程序，以確保安全。

網上影片可見，涉事船隻被濃煙吞沒，不時噴出火舌。（車cam L（香港群組） / RadiantPanda849 影片截圖）

海關亦回覆指，維修工人今午發現海關一艘正由海事處進行維修的船隻起火，消防處馬上派員到場將火救熄，事件中無人受傷，海關將配合相關部門進行事故調查。

昂船洲政府船塢有海關船隻起火，現場煙霧彌漫。（王譯揚攝）

昂船洲政府船塢有海關船隻起火，現場煙霧彌漫。消防到場施援。（王譯揚攝）

昂船洲政府船塢有海關船隻起火，濃煙席捲半空，遠處清晰可見。（香港交通及突發事故報料區 / David Wong）