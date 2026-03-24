海關破2案檢$660萬毒品　拘3人包括大專生　揭陶瓷雕像藏8公斤K仔

海關偵破兩宗販毒案，檢獲共約11.4公斤毒品，市值約660萬元。上周六（21日）海關機場科人員查驗一件由荷蘭入口，報稱載有玩具的空運包裹中，發現兩個陶瓷雕像內藏8公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔）；昨日於大埔監控遞送行動中，拘捕一名收貨學生。



另外，海關昨日（23日）亦於何文田搗破一個住宅製毒工場，拘捕兩名男女，檢獲約2.3公斤懷疑可卡因、53克懷疑霹靂可卡因，以及一批懷疑製毒工具。



第二宗案件，海關昨日於何文田搗破一個住宅製毒工場，拘捕一名無業男子，檢獲約2.3公斤懷疑可卡因、53克懷疑霹靂可卡因及一批懷疑製毒工具。

海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任陳達川稱，上周六海關機場科人員透過風險評估，在香港國際機場查驗一件由荷蘭進口、報稱載有玩具的空運包裹。由於該包裹的X光影像密度不一，引起了人員的懷疑。經進一步檢查後，最終在兩個陶瓷雕像內，發現藏有約8公斤懷疑氯胺酮。

海關毒品調查科接手跟進調查，昨日在大埔進行監控遞送行動，成功拘捕一名收貨男子。該名被捕男子23歲，報稱學生。他已被控以一項販運危險藥物罪，明日（25日）在粉嶺裁判法院提堂。據悉，被捕學生為大專生。

首宗案件，海關機場科人員透過風險評估，查驗一件由荷蘭進口、報稱載有玩具的空運包裹。最終在兩個陶瓷雕像內，發現藏有約8公斤懷疑氯胺酮。

第二宗案件發生於昨日，海關在何文田截查了一名形跡可疑男子，在他手持的一個環保袋內，發現約1.1公斤懷疑霹靂可卡因，人員隨即將他拘捕，並押解該名男子到附近一個住宅單位進行搜查，再在單位內檢獲約2.3公斤懷疑可卡因、53克懷疑霹靂可卡因及一批懷疑製毒工具；同時，人員亦拘捕了單位內另一名涉案女子。

被捕男子32歲，報稱無業，他已被控兩項販運危險藥物罪；而被捕女子27歲，報稱美容師，亦已被控一項販運危險藥物罪；兩人將於明日（25日）在九龍城裁判法院提堂。據了解，被捕男子收取均少5位數販毒；被捕女子則報稱沒有收取報酬。

第二宗案件，海關於何文田搗破一個住宅製毒工場，拘捕兩名男女，檢獲約2.3公斤懷疑可卡因、53克懷疑霹靂可卡因及一批懷疑製毒工具。

陳達川表示，在第一宗案件中，海關相信已成功從源頭堵截一批毒品流入市面；而在第二宗案件中，海關發現販毒集團選擇了在私隱度高、保安非常嚴密的住宅單位內作為製毒工場，企圖掩人耳目，藉此增加海關的調查難度。

海關呼籲市民要提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動。切勿接受任何人士的聘請或委託，運送受管制的物品進出香港。亦切勿在未確認物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦應避免將個人資料或住址交予任何人士，以作收取包裹或貨物之用。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任陳達川交代案情。