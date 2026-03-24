葵涌冧天秤｜工人完成移除天秤殘骸　大窩口道恢復通車

葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤，上周四（19日）有天秤吊臂倒塌，62歲天秤操作員當場死亡。房屋署昨日起動工移除天秤殘骸，目標今日（24日）中午完成。上午11時許，工人繼續移除天秤殘骸，中午時份附近大窩口道解封，房屋署職員在涉事山坡上調查。



葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤，上周四（19日）有天秤吊臂倒塌，62歲天秤操作員當場死亡。房屋署昨起動工移除天秤殘骸，目標今日（24日）中午完成工作。（黃煦緻攝）

戴上安全帽及配備安全帶等裝備的工人，繼續在天秤殘骸附近工作。可見斜坡上的天秤已經清理，工人將大型建築材料吊運到貨車上運走。

房屋署表示工程團隊經承建商昨日（3月23日）清晨起展開移除天秤工作，天秤移除後會被運至臨時儲存倉，以供相關部門作後續檢測。

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運輸署稱，因較早前高空墮物，大窩口道（來回方向）介乎芷葵樓與茵葵樓之間的全線仍然封閉。以下受影響的巴⼠路線仍需改道行駛：

-九巴第32H及43號線；

-龍運第A32及NA32號線；及

-城巴第930及N930號線。

個別巴士站有所調整。

有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。

同時，新界專線小巴第313號線仍需改道⾏駛。

市民請留意電台/電視廣播的最新交通情況。

▼3月23日移除天秤工作▼



▼3月22日移除天秤的事前工作▼



周日（22日）當局派出大型吊運車，為移走殘骸作準備。（蔡正邦攝）

▼3月20日早上搜證▼



事發後翌日，天秤殘骸仍然在山坡未移走。3月20日早上10時左右，警方鑑證科及勞工處等人員相繼到事發現場，他們走近斜坡，檢視塌下的天秤，又進入駕駛室搜證。現場交通仍然受阻。

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▼3月19日天秤倒塌▼



3月19日，葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤有天秤到塌，一人死亡；大批救援人員到場。（王譯揚攝）

意外後傍晚，死者遺體被移走。（王譯揚攝）

3月19日，葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤有天秤到塌。（kwongoodgo / 網上圖片）