海關搗酒店房私煙加熱煙倉拘8男　檢$380萬貨　天水圍酒店6房涉案

海關一連兩日於天水圍及葵涌兩間酒店內偵破共7宗走私香煙案。行動中，人員檢獲約66萬支懷疑私煙及29萬支加熱煙，估計市值約380萬元，應課稅值約220萬元，並拘捕8名涉案男子。其中位於天水圍的酒店，被揭發共有6間房間遭用作儲存私煙及加熱煙。



海關檢獲約66萬支懷疑私煙、29萬支加熱煙，估計市值約380萬元，應課稅值約220萬元，並拘捕8名涉案男子。(梁偉權攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組督察蔡卓勳稱，在首6宗案件中，海關人員透過情報分析及深入調查，在天水圍一間酒店內，鎖定6個可疑房間。周一（23日）傍晚，人員見時機成熟，突擊採取執法行動，在酒店內拘捕一名正在搬運私煙的男子，並在其手持的行李箱內，檢獲8,000支懷疑私煙。

其後，人員同時搜查上述6個房間，合共檢獲53萬支懷疑私煙及29萬支加熱煙，並在其中一個酒店房間內再拘捕3名懷疑涉案男子。6宗案件合共4人被捕（33至44歲）。

海關檢獲約66萬支懷疑私煙、29萬支加熱煙，估計市值約380萬元，應課稅值約220萬元，並拘捕8名涉案男子。(梁偉權攝）

在第7宗案件中，海關聯同警方葵青區刑事部人員進行聯合行動，經警方情報分析及海關人員深入調查後，昨午（24日）人員在葵涌一間酒店內，突擊搜查一房間，檢獲12萬支懷疑私煙，並拘捕4名懷疑涉案男子（23至46歲）。

海關檢獲約66萬支懷疑私煙、29萬支加熱煙，估計市值約380萬元，應課稅值約220萬元，並拘捕8名涉案男子。(海關提供）

蔡卓勳表示，在是次數宗案件中，海關留意到私煙集團利用旅客將大批私煙分散走私、偷運入境，然後預訂多個酒店房間作為私煙的集散點。他們將私煙分批暫存，經整理及裝箱後，以「螞蟻搬家」的形式分發，企圖減低被海關一網打盡的風險。

海關相信，是次行動已經成功打擊利用酒店房間儲存及分發私煙的犯罪集團，並會繼續追查私煙的來源與去向，不排除會有更多人被捕。海關會繼續根據風險評估與情報分析，從源頭堵截，並透過針對儲存及分銷販賣等多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。

海關強調，買賣私煙均屬違法，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。