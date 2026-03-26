大埔回收場火｜多人燒傷 附近居民天台逃生：希望快啲冇事
撰文：翁鈺輝
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大埔汀角路近鳳園路一個回收場發生爆炸，6人燒傷送院，其中5人多處燒傷。火警疏散附近約300人，在回收場附近村屋居住的張小姐表示，聽到爆炸聲後走上天台逃生，見到火光熊熊感害怕，她向街坊表示：「（火場）啱啱對正我屋企門口嗰度！豈有此理！希望快啲冇事。」離開村後暫不敢回家。
今日（26日）早上11時，大埔鳳園路及汀角路交界，一個回收工場發生火警，火勢衝天，一度傳出爆炸聲，多人報案。消防派出兩條喉及兩隊煙帽隊到場撲救，工人紛紛逃生，附近一帶疏散約３00人。
張小姐在回收場附近村屋居住，她向《香港01》表示聽到爆炸聲後走上天台逃生，見到火光熊熊感害怕。逃生時她拍下數條片段，可見現場烈焰衝天，有其他街坊與她一樣到高處暫避。張小姐向街坊向街坊表示：「（火場）啱啱對正我屋企門口嗰度！豈有此理！希望快啲冇事。」街坊關心她晾曬的衣物染上煙味，她說：「你傻㗎！走咗（逃生）算數啦！」
後來張小姐離開村，離遠見到火勢已經受勢，但仍有濃煙冒出，表示不敢回村：「呢一刻我都仲未夠膽返去，希望冇事呀！」
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火警中，共有6人受傷，包括一名姓黃（64歲）男職員、一名35歲巴基斯籍男職員、一名姓李（58歲）男送貨員，他們3人均身體多處燒傷，清醒被送往沙田威爾斯親王醫院。另外，一名姓秦（43歲）女職員及一名姓游（61歲）回收場男顧客，同樣多處燒傷，連同一名手部燒傷的姓馬（46歲）女職員，3人自行前往那打素醫院求醫。
火警中，亦有一名消防員頭暈不適，被送往那打素醫院；一名姓洪（59歲）女子則輕傷受驚，拒絕送院。傷者中，李男情況危殆；馬女則已經出院。
受火警影響，汀角路（往大尾篤方向）近鳳園路的部份行車線一度封閉。