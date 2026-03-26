大埔回收場火｜多人燒傷　附近居民天台逃生：希望快啲冇事

大埔汀角路近鳳園路一個回收場發生爆炸，6人燒傷送院，其中5人多處燒傷。火警疏散附近約300人，在回收場附近村屋居住的張小姐表示，聽到爆炸聲後走上天台逃生，見到火光熊熊感害怕，她向街坊表示：「（火場）啱啱對正我屋企門口嗰度！豈有此理！希望快啲冇事。」離開村後暫不敢回家。



大埔汀角路近鳳園路一個回收場發生爆炸，火光熊熊，3名男子受傷送院，其中一人二級燒傷。火警疏散約100人，在回收場附近村屋居住的張小姐表示，聽到爆炸聲後走上天台逃生，見到火光熊熊感害怕，她向街坊表示：「（火場）啱啱對正我屋企門口嗰度！豈有此理！希望快啲冇事。」離開村後暫不敢回家。（讀者張小姐提供）

今日（26日）早上11時，大埔鳳園路及汀角路交界，一個回收工場發生火警，火勢衝天，一度傳出爆炸聲，多人報案。消防派出兩條喉及兩隊煙帽隊到場撲救，工人紛紛逃生，附近一帶疏散約３00人。

張小姐在回收場附近村屋居住，她向《香港01》表示聽到爆炸聲後走上天台逃生，見到火光熊熊感害怕。逃生時她拍下數條片段，可見現場烈焰衝天，有其他街坊與她一樣到高處暫避。張小姐向街坊向街坊表示：「（火場）啱啱對正我屋企門口嗰度！豈有此理！希望快啲冇事。」街坊關心她晾曬的衣物染上煙味，她說：「你傻㗎！走咗（逃生）算數啦！」

後來張小姐離開村，離遠見到火勢已經受勢，但仍有濃煙冒出，表示不敢回村：「呢一刻我都仲未夠膽返去，希望冇事呀！」

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火警中，共有6人受傷，包括一名姓黃（64歲）男職員、一名35歲巴基斯籍男職員、一名姓李（58歲）男送貨員，他們3人均身體多處燒傷，清醒被送往沙田威爾斯親王醫院。另外，一名姓秦（43歲）女職員及一名姓游（61歲）回收場男顧客，同樣多處燒傷，連同一名手部燒傷的姓馬（46歲）女職員，3人自行前往那打素醫院求醫。

火警中，亦有一名消防員頭暈不適，被送往那打素醫院；一名姓洪（59歲）女子則輕傷受驚，拒絕送院。傷者中，李男情況危殆；馬女則已經出院。

一名男工二級燒傷，他手及面部均敷上敷料送院治理。

一名非華裔男子同樣受傷，左手及左腳經包紮送院。

現場火光熊熊。（大埔友，最新情報/Njjar Chan）

受火警影響，汀角路（往大尾篤方向）近鳳園路的部份行車線一度封閉。

大埔鳳園路及汀角路交界，一個回收工場發生火警，多人燒傷。（王譯揚攝）

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