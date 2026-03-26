大埔回收場火｜附近居民天台逃生：希望快啲冇事

大埔汀角路近鳳園路一個回收場發生爆炸，6人受傷送院，其中63歲男子三級燒傷、58歲男子二級燒傷。火警疏散約100人，在回收場附近村屋居住的張小姐表示，聽到爆炸聲後走上天台逃生，見到火光熊熊感害怕，她向街坊表示：「（火場）啱啱對正我屋企門口嗰度！豈有此理！希望快啲冇事。」離開村後暫不敢回家。



大埔汀角路近鳳園路一個回收場發生爆炸，火光熊熊，3名男子受傷送院，其中一人二級燒傷。火警疏散約100人，在回收場附近村屋居住的張小姐表示，聽到爆炸聲後走上天台逃生，見到火光熊熊感害怕，她向街坊表示：「（火場）啱啱對正我屋企門口嗰度！豈有此理！希望快啲冇事。」離開村後暫不敢回家。（讀者張小姐提供）

今日（26日）早上11時，大埔鳳園路及汀角路交界，一個回收工場發生火警，火勢衝天，一度傳出爆炸聲，多人報案。消防派出兩條喉及兩隊煙帽隊到場撲救，工人紛紛逃生，附近一帶疏散約100人。張小姐在回收場附近村屋居住，她向《香港01》表示聽到爆炸聲後走上天台逃生，見到火光熊熊感害怕。逃生時她拍下數條片段，可見現場烈焰衝天，有其他街坊與她一樣到高處暫避。張小姐向街坊向街坊表示：「（火場）啱啱對正我屋企門口嗰度！豈有此理！希望快啲冇事。」街坊關心她晾曬的衣物染上煙味，她說：「你傻㗎！走咗（逃生）算數啦！」

後來張小姐離開村，離遠見到火勢已經受勢，但仍有濃煙冒出，表示不敢回村：「呢一刻我都仲未夠膽返去，希望冇事呀！」

+ 9

火警中，63歲男子三級燒傷、58歲男子二級燒傷、35歲非華裔男子亦都受傷，均被送往威爾斯親王醫院治理。另有兩女一男被送往那打素醫院，包括一名全身燒傷43歲的女子。另有一名女子現場接受治理後拒絕送院。

消防處表示今日上午11時01分接獲報告，指大埔鳳園路附近一個回收場發生火警。消防人員正進行滅火行動。如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定。

一名男工二級燒傷，他手及面部均敷上敷料送院治理。

一名非華裔男子同樣受傷，左手及左腳經包紮送院。

現場火光熊熊。（大埔友，最新情報/Njjar Chan）

運輸署中午12時宣布，因火警，汀角路（往大尾篤方向）近鳳園路的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

大埔鳳園路及汀角路交界，一個回收工場發生火警，至少一名男工人燒傷。（王譯揚攝）

▼網上影片▼