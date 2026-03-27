女生疑遭偷拍裙底　多人合力擒犯　事主哭罵：鬆開手畀我影你個樣

長沙灣發生懷疑偷拍裙底風化案。一名男子在長沙灣港鐵站近出口位置，懷疑以手提電話偷拍一名女學生裙底，其父親揭發事件並高呼「偷拍」，引來多名途人合力協助擒獲疑犯，將其制服在地上並交予警員處理。被偷拍的女學生情緒激動，向用手遮樣的疑犯哭罵：「鬆開手，畀我影你個樣！」



身穿黑色衫的疑人，隨後由警員押走。(網上圖片)

據知女事主為一名中學生，當時正身穿校服及校裙。據女事主在網上發帖文指，現場為長沙灣港鐵站近一個出口位置。文中指出，當時女事主由於戴著耳機，一直沒有留意被人偷拍裙底，直至其父親一叫「偷拍」，多名熱心市民隨即上前協助，捉住一名黑衫涉案男子。

女事主亦拍了一條片段，可見當時疑人已被數名男子制服在地上，疑人坐在地上，並用手遮蔽自己的樣貌。女事主則哭罵：「鬆開手，畀我影你個樣！」其他人見狀勸說「冷靜啲，呢啲人唔需要咁樣，阿妹企埋一邊冷靜啲」。

片段中可聽到有人講述事發時間及地點（即3月26日晚上20時05分），以及發生何事，清晰地將事件交待並錄在女事主的片段中。而另一條片段則可見到有警員到場，將疑人押上警車。

警方回覆《香港01》指，警方於26日晚上19時58分接獲報案，指有一名15歲女童，在長沙灣站內使用扶手電梯時，被人用手機偷拍。警方到場調查後，拘捕一名18歲男子，涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」。案件交由深水埗刑事調查隊跟進。



疑人被數名途人制服在地上。(網上圖片)