美股｜道指低收469點　納指挫2.38%　Nvidia瀉4.16%　油價升逾4%

中東局勢發展未明，投資者憂慮美以對伊朗戰爭升級，美股周四（3月26日）下跌。道指最多曾跌收市跌518點，至收市仍跌469點，與標指均挫逾1%；納指更跌2.38%。國際油價則升逾3%。



圖為2026年3月9日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間3月26日

【04:25】Meta瀉近8% Tesla挫3.5%

道指收市報45,960.11點，跌469.38點或1.01%；納指收報21,408.08點，跌521.74點或2.38%；標普500指數收報6,477.16點，挫114.74點或1.74%。

重磅科技股方面，Nvidia跌4.16%，每股收報171.24美元，為跌幅最大道指成份股。Meta跌7.92%、Tesla挫3.59%、Google母公司Alphabet跌3.43%、微軟跌1.37%、Amazon挫1.90%；蘋果公司（Apple）則微升0.11%。

【04:05】中概股指數收跌2.55%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌2.55%。其中，阿里巴巴ADR跌3.42%。

2025年9月11日，圖中一名青少年手持智能手機，在美國科企Meta標誌前自拍。（Reuters）

【03:52】現貨金價跌逾3% Bitcoin現報6.85萬美元

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,369.98美元，跌136.55美元或3.03%；日內低見4,367.32美元。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報68,587.23美元、24小時內跌逾3%。

【03:50】油價漲逾4% 美元指數上揚

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報94.48美元，升4.16美元或4.61%。倫敦布蘭特期油收報108.01美元，漲5.79美元或5.66%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.89，升0.28%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.73，升0.28%。

金價：圖為2012年5月8日，印度一家金飾店裡擺放著金條。（Reuters）

【03:20】恒指夜期收報24,782點 低水74點

恒指夜市期指收報24,782點，跌8點，較恒指收市24,856點，低水74點，成交20,239張。

【02:24】道指跌幅擴至逾400點 納指跌2%

道指最新報46,013點，跌416點或0.90%；納指最新報21,484點，跌444點或2.03%；標普500指數現報6,495點，跌96點或1.46%。

【01:05】道指跌逾300點 Nvidia及Tesla挫逾2%

道指最新報46,115點，跌313點或0.68%；納指最新報21,603點，跌326點或1.49%；標普500指數現報6,521點，跌70點或1.07%。

重磅科技股方面，Nvidia跌2.78%，暫為跌幅最大道指成份股；Tesla跌2.11%、Apple升1.45%。

【01:05】油價升逾5%

油價方面，紐約原油期貨現時每桶 95.07美元，升4.75美元或5.26%。倫敦布蘭特期油每桶報 102.25美元，升4.99美元或5.13%。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間3月26日

【22:50】道指跌幅收窄至20點 Nvidia挫近3%

道指最新報46,409點，跌20點或0.04%；納指最新報21,717點，跌212點或0.97%；標普500指數現報6,550點，跌41點或0.62%。

重磅科技股方面，Nvidia跌2.74%，暫為跌幅最大道指成份股；Tesla跌1.50%、Apple升1.52%。

【22:46】油價升逾3% Bitcoin現報6.9萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶93.67美元，升3.35美元或3.71%。倫敦布蘭特期油每桶報 101.20美元，升3.94美元或4.05%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報69,479.87美元、24小時內約跌2%。