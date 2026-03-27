秀茂坪童黨圍毆少年｜消息：警拘6人包括13歲女　1人有黑社會背景

《香港01》接獲讀者提供影片，指本月中旬在秀茂坪近安秀道一梯間，有多名童黨圍毆一名少年。影片可見，少年遭拳打腳踢近40下，甚至被人「起飛腳」踢頭，其間有人爆粗問他「「跟緊邊個呀？」、「有無X嘢（性行為）？」



消息稱，警方拘捕5男1女，年紀最小的2名男女均年僅13歲；唯一已成年的19歲姓林男子，報稱有黑社會「新義安」背景。據知，捱打少年與被捕13歲少女經Instagram認識，3月11日獲少女相約到安達邨「飲嘢」，少女將他帶到現場後，另外5名少年衝出及施襲。事主頭腫、左面及左手有瘀傷、手指疼痛及雙腳擦損；有途人目擊事件，拍下片段及報案。



片中至少出現5名少年，正在對著一名身穿灰衣、戴上口罩的少年拳打腳踢。（讀者提供影片截圖）

涉事影片長一分多鐘，甫開始已見一名灰衫少年瑟縮梯間一角捱打，雙手蓋頭。施襲的少年中，有一名身穿黑衫灰色長褲少年蹲下質問灰衫少年：「跟緊邊個呀？」，然後又質問：「有無X嘢（性行為）？……X乜X嘢呀？」灰衫少年連聲否認：「無呀！」、又指「無跟人！」

但黑衣少年沒有理會，繼續對他拳打腳踢。另外，旁邊有一名白衣少年用皮帶狀物體鞭打灰衫少年。灰衫少年繼續連聲否認：「無呀、真係無呀！」惟其他童黨沒有理會，對少年連施拳腳，有人邊打邊喊：「X你老X！」、有人甚至飛膝、飛腳踢向少年頭部。

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之後，有人將灰衫少年拖到地下，有人在旁嘻笑。5名少年圍在灰衫少年前方，蹲下質問下他：：「唔係話X嘢（性行為）咩？」灰衫少年抬起頭否認：「無呀，無講過，佢叫我嚟飲嘢。」影片到此結束。

讀者向《香港01》表示，涉事童黨疑因爭女問題，在安達邨向灰衫少年施襲。

今日（27日）《香港01》記者到現場視察，事發的梯間位於安秀道往安達邨方向的行人連繫設施，約樓高4層。