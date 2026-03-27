竹園北邨捉野豬｜8豬「抄家」惹迴響　漁護今再捕5口家遷至郊野

上周二（17日），漁農自然護理署在黃大仙竹園北邨撲殺野豬一家8口，引起迴響；選委界立法會議員管浩鳴認為事件不利香港國際形象，當局要反思當時有沒有其他方法處理，「仲要誘捕，氹佢過嚟，唔應該咁樣囉」。



漁護署表示，今日（27日）再在竹園北邨用麻醉槍捕獲5隻大小野豬，因該批野豬在該處已出沒逾一星期，為保障市民安全，將牠們遷移至遠離民居的郊野，繼續密切留意；如發現牠們再次進入市區，對公眾造成滋擾或安全威脅，會考慮人道處理。



3月17日，野豬一家8口被「抄家」，引起迴響。（資料圖片/翁鈺輝攝）

漁護署稱，為減少黃大仙區竹園北邨出沒的野豬數目及保障市民安全，今早10時15分，再在上址進行野豬捕捉行動，由獸醫使用麻醉槍捕獲5隻野豬，並已將牠們遷移到遠離民居的郊野地點放歸。當中包括一隻雌性成年野豬，體長約1.3米，重約90公斤；一隻雄性幼豬和3隻雌性幼豬，體長約0.4米，重約0.5公斤。

署方續稱，涉事野豬在該處出沒已超過一星期，考慮到牠們有機會習慣於市區活動，加上涉及4隻約一個月大的初生幼豬，漁護署在評估公眾安全及動物福利等因素後，決定將母豬及幼豬，一併遷移至遠離民居的偏遠郊野地點。漁護署會繼續密切留意情況，如發現該群野豬再次進入市區，對公眾造成滋擾或構成安全威脅，會考慮捕捉野豬及作人道處理。

3月17日，野豬一家8口被「抄家」，引起迴響；當日可見，野豬在花槽一帶覓食。（資料圖片/ 翁鈺輝攝）

至於3月17日的行動，野豬已按既定程序作人道處理。漁護署稱，由於該批野豬已達一定體型，且具備自行覓食能力及活動能力，潛在攻擊性和對公眾安全構成的風險相對較高，漁護署經風險評估後決定作人道處理。

署方提醒，野豬為本港常見野生動物，由於缺乏天敵、繁殖力強，加上非法餵飼行為，其數量於過去十多年急速上升，有些野豬更習慣進入市區及住宅區活動。同期，野豬滋擾個案亦顯著增加，並不時發生傷人事件。

3月17日，野豬一家8口被「抄家」，引起迴響；當日可見，野豬在花槽一帶覓食。（資料圖片/ 翁鈺輝攝）

今年，馬鞍山及將軍澳已接連發生兩宗野豬傷人事件。因此，漁護署會繼續採取多管齊下的措施，包括處理野豬滋擾投訴、實施野豬捕捉及人道處理行動以控制其數量、加強巡邏及執法以打擊非法餵飼，以及透過公眾教育提醒市民切勿餵飼野豬，減低野豬對公眾造成的滋擾及安全威脅。在處理涉及初生或年幼幼豬的個案時，漁護署會格外審慎，充分考慮幼豬對母豬的依賴程度及相關風險，再作合適安排。

漁護署提醒市民，遇到野豬時應保持鎮定，切勿主動走近或干擾牠們。如有需要，可暫避於障礙物後，待野豬離開後才繼續前進。切勿向野豬投擲物件或試圖驅趕，以免挑釁野豬而發生危險。若野豬對人身安全構成即時威脅，請立即致電999報警求助。

3月17日，野豬一家8口被「抄家」，引起迴響；當日可見，野豬在花槽一帶覓食。（資料圖片/ 翁鈺輝攝）