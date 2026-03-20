黃大仙八隻野豬被「抄家」　管浩鳴批官僚：好難睇、絕對無必要

漁護署周二（17日）在黃大仙竹園北邨撲殺野豬一家八口，包括六隻小豬，人員先用麵包引誘他們到斜坡，再射麻醉槍將牠們逐隻殺死。選委界立法會議員管浩鳴今天（20日）表示，捕殺人道毁滅應是最終極的手段，當局要反思當時有沒有其他方法處理，坦言今次一家八口野豬平靜活動，惟漁護署「仲要誘捕，氹佢過嚟，唔應該咁樣囉」，絕對無必要全部殺死，事件不利香港國際形象。他批評事件反映官僚作風，一刀切處理，人有惻隱之心，香港是文明社會，做法不理想，表明向政府跟進。



野豬中麻醉槍。（翁鈺輝攝）

選委界管浩鳴。（立法會）

管浩鳴表示，絕對無必要將一家八口野豬全殺，「今次畫面好難睇，第一，佢無襲擊；加埋有六個小朋友BB」，接獲家長投訴小孩看到新聞後不開心，形容事件震撼社會。

野豬被抬走。（翁鈺輝攝）

他說，當局應加強教育宣傳如何應對野豬，「有啲人話野豬撞佢，梗係啦你伊娃鬼叫喺度嗌，山邊遇到野狗我哋都好平靜，其實佢哋都驚㗎嘛，唔好以為淨係我哋驚佢」、「唔好講野生動物，貓狗都嚇死啦」，加上兩隻成年野豬帶着六個小朋友，當時情況平靜，坦言「落嚟散散步，結果走埋」，香港是文明社會，做法不理想，幼稚園開始也教育小朋友與野生動物共存，今次事件處理得很奇怪。

野豬在欄杆內外花槽覓食。（翁鈺輝攝）

外國遇到野生動物走進市區，管浩鳴表示施放麻醉藥後都會將動物放回原居地，「呢個情況係咪可以唔好咁官僚呢？你話有傷害、好凶猛處理唔到，我都明，今次情況你麻醉咗咪將佢送返山上面囉」，況且近年當局已捕殺很多野豬。翻查資料，2024年估計有約900隻，較2019年2500隻大減逾半。

野豬中麻醉槍。（翁鈺輝攝）

管浩鳴表明會向當局跟進事件，「今次好明顯一刀切，以往咁做就咁做，你睇個環境嘛，最大問題有六隻小豬，好老實任何地方見到有BB，都會有惻隱之心，唔會咁做」，坦言事件很難令人接受，本身有養貓的他說「唔開心咗好耐」，認同有意見指不應趕盡殺絕，城市發展下野豬活動空間減少，找不到糧食便到山下也是人之常情。