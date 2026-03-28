荃灣墮梯工傷｜65歲男工留醫一日亡　年邁父嘆：無辦法啦……意外嘢

一名65歲姓伍男裝修工人，周四（26日）於荃灣楊屋道88號一商業大廈拆除百葉窗期間，從一把3米長梯的離地約1.9米位置墮下，頭、手受傷，昏迷不醒，被送往瑪嘉烈醫院搶救，延至翌日（27日）下午不治。



伍父透露，伍男是家中長子，數年前與妻子離婚，並無子女；其母早些年離世，兩個妹妹亦已成家遷出，故僅剩兩父子居於公屋單位。他猶記得兒子未夠20歲已入行，由學徒做起，專職冷氣技工已逾45年，收入尚算穩定。意外後，伍父趕往醫院，惟兒子已陷入昏迷，不能言語。面對兒子驟然離世，他黯然道：「都無辦法啦⋯⋯意外嘢」。伍父亦坦言兒子為家中經濟支柱，今後他唯有依靠積蓄及生果金過活，兒子的身後事則會交由女兒處理。



面對兒子驟然離世，伍父黯然道：「都無辦法啦⋯⋯意外嘢」。（陳浩然攝）

周四（26日）早上9時18分，警方接報指，荃灣楊屋道88號一商業大廈，一名男工人由約一把梯跌下，頭、手受傷，昏迷不醒。救援人員接報到場，將姓伍（65歲）傷者送往瑪嘉烈醫院搶救，延至翌日（27日）下午2時45分被證實不治。

警方將案件列作「工業意外—有人受傷」跟進。據了解，事主為裝修工人，事發時正用電動鏈鋸拆除百葉窗，其間從一把3米長梯離地約1.9米位置墮下，同事立即報警將他送院。經調查得知，當時事主及同事均無戴安全帽。警方在現場初步沒有發現可疑。據知，事主身體狀況良好，沒有長期病患。

荃灣楊屋道88號一商業大廈，一名裝修工人由長梯跌下，昏迷送院，留醫一日後不治。（翁鈺輝攝）

工業傷亡權益會指，事主為65歲冷氣技工，在工作期間於梯上墮下，昏迷送院。工權會表示對意外感難過，職員已趕抵醫院跟進及接觸家屬。

工權會提到，綜合其記錄過去3年內，至少發生5宗從梯上墮下嚴重意外，造成4死1重。工權會重申，所有梯具僅適合作為上落通道，切勿以「A字梯」或「直梯」等作為工作平台。僱主必須為員工提供符合安全標準的工作台，例如梯台及流動式工作台，並確保員工在進行離地工作時有安全帽可供配戴，以保障安全。