5人墮低息按揭貸款騙局　失$220萬保證金　警拘39歲假律師樓職員

警方偵破5宗假貸款騙案，騙徒假冒銀行職員，聲稱提供低息按揭，並安排假律師樓職員與受害人在商場簽署偽造貸款文件，其後要求受害人匯款「保證金」到騙徒戶口，5名受害人合共損失220萬元。



警方翻查天眼，在葵涌區以涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」罪，拘捕一名39歲本地女子。警方提醒市民，銀行職員不會要求顧客到非銀行分行，辦理借貸手續，若接獲來電應主動向銀行及相關機構核實對方身份。



警方偵破5宗低息按揭貸款騙案，拘捕一名女子，檢獲偽造貸款文件、手提電話等證物。（陳浩然攝）

旺角警區重案組第二隊高級督察黃穎珩表示，警方於3月接獲兩名市民報案，指在1月接獲冒稱銀行職員的騙徒電話，對方訛稱可提供低息按揭貸款。受害人信以為真，按指示分別於3月19日及20日，在旺角區內的商場，與一名自稱律師樓職員的騙徒，簽署偽造貸款文件。

當簽署文件後，騙徒要求受害人要支付「保證金」。受害人其後按指示，匯款40萬至50多萬元「保證金」到騙徒指定的個人銀行戶口。當騙徒再次要求受害人，匯入更多保證金時，受害人終察覺受騙，於是報警求助。據悉，騙徒是隨機致電受害人，受害人碰巧欲申請大額按揭，結果墮入騙局。

騙徒假冒銀行職員，聲稱提供低息按揭，再與受害人簽署偽造貸款文件。（陳浩然攝）

旺角警區人員其後透過「銳眼計劃」，翻查大量閉路電視片段，鎖定騙徒身份，並於昨日（27日）在葵涌區以涉嫌「 以欺騙手段取得財產罪」罪名拘捕一名39歲本地女子，被捕人報稱無業，現正被警方扣留調查。消息指，她收取幾百元報酬犯案。

警方調查後，相信被捕人亦牽涉今年2月及3月的同類騙案，在油麻地及中環的商場內，以相同手法騙取另外3名受害人款項，5宗案件騙款總達220萬元。

旺角警區重案組第二隊高級督察黃穎珩交代案件。（陳浩然攝）

警方提醒市民，如接獲自稱銀行職員、律師行職員來電，應主動向銀行及相關機構核實對方身份。市民亦可以瀏覽香港銀行公會或律師公會網頁，核實來電真偽。銀行職員不會要求顧客到非銀行分行，辦理借貸手續或簽署合約，亦不會要求顧客轉數到個人戶口中，如有懷疑，可以致電警方防騙易24小時熱線18222查詢。

警方重申，以欺騙手段取得財產罪屬嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條，一經定罪，最高可被判監10年。由於案情嚴重，警方會諮詢律政司意見，就判刑向法庭申請加重刑罰，市民切勿以身試法。