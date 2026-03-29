元朗公路救狗｜有晶片疑狗主不認領　暖男暫養逾10歲患病老狗女

一名熱心司機上周五（27日）於元朗公路救回一隻於快線遊蕩的狗狗，並在網上發文尋狗主，有自稱為狗主朋友一度「報喜」指已協助尋獲主人，原來最終空歡喜一場。救狗暖男陳先生今日（29日）向《香港01》透露，雖然狗狗有晶片，惟引述漁護署職員指狗主不承認擁有狗隻，故他已登記成為暫養人。



據了解，狗狗年逾10歲，患有眼疾及皮膚病，陳先生不排除有人因狗狗年老而棄養，無奈稱：「我哋永遠都無辦法估到。」陳先先指，並非初次目睹狗隻走出馬路，呼籲大眾關注新界「倉狗」問題。



元朗公路上周五（27日）有戴住頸鏈狗隻遊蕩，熱心司機陳先生停在影線救狗，形容牠「唔怕人唔怕車好乖。」網民猜測由附近車房或貨櫃場飼養。（threads@mr.2_1115）

陳先生指，他當日駕車沿元朗公路，往屯門方向行駛時，期間發現一隻狗在快線行走，並有3輛車圍住牠慢駛。陳先生見附近湊巧可以停車，便毅然決定下車救狗，「我相信好多人如果可以，都會咁樣做。」身為元朗居民，他深知元朗公路的交通非常繁忙，幸好很多司機最終都願意停下來，讓他能在2分鐘內順利抱走狗狗。

陳先生其後攜狗狗到愛護動物協會掃晶片，愛協再致電漁護署求助；惟漁護署透過愛協轉達，指已透過晶片尋獲狗主，惟對方不承認擁有狗隻。陳先生一度不相信有關說法，翌日再親自帶狗到漁護署轄下中心再掃晶片，職員再聯絡狗主，但最終回覆一樣，因私隱問題，職員沒有透露狗主個人資料，建議陳先生考慮暫養狗隻，於是他便登記成為暫養人，將牠安置家中。

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陳先生從漁護署職員口中得知，狗狗已「多過10歲」。他今日（29日）帶牠看獸醫，知悉牠患有眼疾及皮膚病，懷疑平日已被疏忽照顧，推測狗主可能見其年老，不願尋回走失狗狗，或索性棄養，無奈道：「我哋永遠都無辦法估到。」由於本身所飼養的一隻愛犬仍在其他親友家中，兩隻狗還未碰面，陳先生恐兩狗相處上有衝突，如未能處理，或需另覓人選暫托。

陳先生已非首次目睹狗隻走出馬路，尤其新界區普遍飼養「倉狗」，即散養在貨倉或修車廠門口的狗隻。當政府收地或狗主因業務需遷拆時，狗隻往往被棄養，繼而流落街頭，誤闖馬路。他坦言，不欲看到流浪狗像漁護署處理野豬那般被撲殺，惟附近的義工組織已沒法收容更多狗隻，故希望事件可以獲得更多人關注。

陳先生「青蛙過海」救起狗狗，緊抱上車，可見牠戴有頸鏈。（threads@mr.2_1115）

事發在上周五（27日）中午，涉事狗女在元朗公路往屯門方向近洪水橋快線行走，陳先生今日（29日）將救狗過程放上網。片段可見，陳先生將車泊在影線，落車了解，快線亦有數車守護狗狗前行，陳先生要越過兩條行車線，但一直舉手示意，仍未能成功過路。

狗狗愈行愈遠，陳先生緊隨其後，幸後車意識狀況，陸續慢車，陳先生終成功「青蛙過海」，將狗狗救起緊抱上車，當時可見牠戴有頸鏈。陳先生上網尋主人，形容「唔怕人唔怕車好乖。目前沖左涼，去照晶片途中。」網民猜測由附近車房或貨櫃場飼養；其後有自稱為片主的朋友報稱已得到協助尋回主人，最終卻是空歡喜一場。