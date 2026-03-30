元朗公路救狗｜人狗終重逢　狗主再向漁護核實　感激暖男救狗之恩

元朗公路救狗事件有突破性進展，熱心司機陳先生（Tommy）上周五（27日）救起在公路遊蕩的沙皮狗女後，引述漁護署職員指狗主不承認擁有狗隻，他遂登記暫養，並已為其改名，「當佢係自己狗咁」。



事件峰迴路轉，狗主何先生向《香港01》親剖事件始末，並已成功聯絡陳先生交收愛犬；陳先生形容狗狗乖巧「完美」，向漁護署核實資料後，不捨下亦決定物歸原主，讓何先生人狗重逢。何先生指未曾接獲漁護署致電，他並未深入查問因由，不排除中間有所誤會；但他非常感激陳先生救狗之恩，「高速公路其實好冒險，衷心多謝佢！」



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短短數日，陳先生對狗狗已非常不捨，但確認狗主何先生身份，決定交還對方，人狗重逢。（陳先生提供）

狗主何先生：無接獲漁護署來電 「可能有啲誤會啦」

何先生向《香港01》表示，自己愛沙皮狗如命，更與人開設沙皮狗協會，絕對不會棄養；現時其洪水橋村屋住所，亦養有3隻沙皮狗，包括今次走失的「公主」，已飼養多年，年逾10歲。事發當日，他帶同3隻狗狗一同登山，「公主」突衝入叢林，何先生遍尋無果，加上天氣不穩，最終無功而回，連日來在附近一帶尋狗。

及至昨日（29日），何先生看畢《香港01》報道後，一眼便認出是公主，「條狗鏈一睇就知係！」他立即向漁護署查詢始末，並詳細交代自己的登記資料。他引述職員指，會代為通知陳先生，最後兩人成功聯絡及核實資料，相約今晚10時在元朗區交收狗狗。

何先生續稱，由始至終沒有接獲漁護署來電，但未有深入向漁護署查問箇中因由，「我晨早就打畀漁護署‥‥‥可能有啲誤會啦。」他非常感激陳先生將公主帶回其身邊，又大讚對方為人謹慎，再三確認公主的身體表徵及核實資料後，才予歸還，以免落入壞人手中，「安全至上，我知道佢（陳先生）好鍾意，當自己仔女一樣，但我都係當佢自己仔女一樣‥‥‥高速公路其實好冒險，衷心多謝佢！」

陳先生：牠是一隻「完美」的狗狗

忍痛「割愛」的陳先生，今日亦再接受《香港01》電話訪問，他指前兩日分別兩次找漁護署確認，當時均獲悉狗主不認領狗狗，惟今日再度接獲漁護署來電，告之已核對狗主資料，讓他選擇自行聯絡對方、抑或將狗狗透過漁護署交還原主。陳先生決定自行聯絡何先生，幾經確認，決定物歸原主。

短短數日，陳先生已對狗狗產生深厚感情，更為其改命「Elisa」帶牠外出，「當佢係自己狗咁」。他盛讚狗狗非常乖巧，在家裡從不搗亂、不亂咬東西，也不會隨地大小便；出門時也非常衛生，懂得去草地解決；與牠玩耍時，牠亦很有分寸，不會亂叫；散步時會乖乖伴在身側，不會亂衝。陳先生形容牠是一隻「完美」的狗狗，從未為他帶來任何麻煩。

陳先生既無奈亦不捨，但亦明白必須歸還給原主人，換角度想亦是好事，因為何先生家中亦有其他狗狗，「對隻狗嚟講都應該開心嘅，有啲朋友（陪伴）。」

↓ 3月27日救狗情況 ↓

元朗公路上周五（27日）有戴住頸鏈狗隻遊蕩，熱心司機陳先生停在影線救狗，形容牠「唔怕人唔怕車好乖。」網民猜測由附近車房或貨櫃場飼養。（threads@mr.2_1115）

事發在上周五（27日）中午，涉事狗女在元朗公路往屯門方向近洪水橋快線行走，陳先生今日（29日）將救狗過程放上網。片段可見，陳先生將車泊在影線，落車了解，快線亦有數車守護狗狗前行，陳先生要越過兩條行車線，但一直舉手示意，仍未能成功過路。

狗狗愈行愈遠，陳先生緊隨其後，幸後車意識狀況，陸續慢車，陳先生終成功「青蛙過海」，將狗狗救起緊抱上車，當時可見牠戴有頸鏈。陳先生上網尋主人，形容「唔怕人唔怕車好乖。目前沖左涼，去照晶片途中。」事後陳先生《香港01》引述漁護署職員表示，指狗主不承認擁有狗隻，他遂登記成為暫養人。

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愛護動物協會今日（30日）回覆查詢指，愛協督察於3月27日下午較早時間曾前往元朗公路一帶，嘗試尋找一隻據報在快線遊蕩的年幼沙皮狗，惟當時未有發現該犬隻。其後，有熱心市民成功救起該狗隻，並將牠帶往本會錦繡花園中心掃描晶片。

協會方面未有該狗隻的相關登記紀錄，其後向漁農自然護理署查詢後，確認署方備有相關紀錄。會方亦已將通報人的聯絡資料轉交漁護署，以便署方按走失及拾獲動物的既定程序作進一步跟進。

陳先生「青蛙過海」救起狗狗，緊抱上車，可見牠戴有頸鏈。（threads@mr.2_1115）

漁農自然護理署則回覆指，市民在拾獲懷疑走失的動物時，應先確保自身安全，避免被動物咬傷或抓傷。在安全的情況下，應盡快致電1823向本署求助。市民亦可在可行情況下，將動物交往本署豁下的各分區動物管理中心。

根據狂犬病條例 （香港法例第421章）（《條例》），動物畜養人如無合理解釋而棄掉其動物，即屬犯罪，可處第3 級罰款及監禁6 個月。漁護署正跟進有關個案，如有足夠證據，署方執法人員會根據《條例》第22條就非法棄掉動物向其作出檢控。此外，根據情況，執法人員亦會根據《條例》第23條及實質證據，考慮就狗隻畜養人未有在公眾地方妥善控制其狗隻（以致狗隻走失）向其提出檢控。

漁護署續指，無人認領的動物若健康狀況良好，經獸醫評估為性情溫馴而適合被領養後，署方會安排把牠們轉交伙伴動物福利機構供市民領養。漁護署一直透過公眾教育和宣傳活動推廣動物福利，當中包括推廣「做個盡責任的寵物主人」和妥善照料動物、切勿棄養寵物、並提醒市民在飼養寵物前需作詳細考慮。