有片｜屯門小童坐大腿駕私家車　雙手不斷扭軚　網民斥：離晒譜

今日（29日） 網上瘋傳一段影片，可見一輛粵港牌黑色私家車駛至屯門鄉事會路近屯門法院對開時，竟出現「小童駕車」一幕。片段畫質較差，但可見小童應被抱坐在相信是司機的大腿上，小童雙手不斷扭動軚盤、又曾起身觸摸前方物件。當時現場交通擠塞現車龍，私家車慢駛越過停車白線、一度停在黃色方格路口，其後再次開車。



片段引起網民撻伐，紛紛留言斥責「離晒譜」、「咩叫危險都唔知呀？」、「亂咁畀人揸車」、「停得牌啦」。



片中可見，現場為屯門鄉事會路近屯門法院對開，黑色私家車司機抱着小童坐在其大腿上，小童雙手不斷扭動軚盤。(fb／屯門友）

翻查資料，本港已不止一次發生同類事件。2023年8月亦曾流傳一段網上影片，一名男子抱着一名小童坐在其大腿上，在一個停車場內駕駛客貨車，小童雙手疑曾經扭軚「掟彎」。警方其後以涉嫌「危險駕駛」拘捕該名男童的71歲的祖父。

大律師陸偉雄當時亦指，若涉事小童未滿10歲，不會有任何刑責，但抱着他駕車的成人有可能觸犯危險駕駛罪。另外，容許兒童或其他無駕駛執照的人駕駛，有可能觸犯容許他人無牌駕駛罪，首次定罪可處罰款5,000元及監禁3個月。

片中可見，現場為屯門鄉事會路近屯門法院對開，黑色私家車司機抱着小童坐在其大腿上，小童雙手不斷扭動軚盤。(fb／屯門友）

2021年11月，一輛黑色豐田私家車沿荃灣眾安街行駛期間停下，有人發現一名小童坐在男司機大腿上駕車，雙手握軚盤，並疑似有動作嘗試扭軚，學習駕駛。男司機等候期間雙手垂下休息，而司機位旁則坐着一名女乘客，亦沒有阻止。相關片段同樣引起關注。

片中可見，現場為屯門鄉事會路近屯門法院對開，黑色私家車司機抱着小童坐在其大腿上，小童雙手不斷扭動軚盤。(fb／屯門友）