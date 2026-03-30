屯門小童坐司機大腿　雙手扭軚盤駕私家車　22歲男涉危險駕駛被捕

昨日（29日） 網上瘋傳一條「小童駕車」影片，片中一輛粵港牌黑色私家車駛至屯門鄉事會路近屯門法院對開時，一名小童相信被抱坐在司機的大腿上，雙手不斷扭動軚盤，狀甚危險。警方表示，新界北總區交通調查組透過網絡巡邏發現事件並主動介入調查及追查涉事司機。經深入調查後，人員於今日（30日）上午在大埔區拘捕一名22歲姓林本地男子涉嫌「危險駕駛」，他現正被扣留調查。據了解，被捕男子為涉事司機，與片中小童屬親戚關係；另外，私家車車主與案中二人亦同屬親戚關係。



片中可見，現場為屯門鄉事會路近屯門法院對開，黑色私家車司機抱着小童坐在其大腿上，小童雙手不斷扭動軚盤。(fb／屯門友）

影片可見，一輛粵港牌黑色私家車當時沿屯門鄉事會路往安定方向行駛，近屯門法院對開時，有人拍得「小童駕車」一幕。即使片段畫質較差，但可見小童應被抱坐在相信是司機的大腿上，小童雙手不斷扭動軚盤、又曾起身觸摸前方物件。當時現場交通擠塞現車龍，私家車慢駛越過停車白線、一度停在黃色方格路口，其後再次開車。片段引起網民撻伐，紛紛留言斥責「離晒譜」、「咩叫危險都唔知呀？」、「亂咁畀人揸車」、「停得牌啦」。

警方呼籲，「危險駕駛」是嚴重的交通罪行，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪。最高可被判處罰款2.5萬元及監禁3年，市民切勿以身試法。此外，幼童在道路上坐在司機大腿上沒有扣上安全帶，一旦發生交通意外，可能令幼童受到嚴重身體受傷。

片中可見，現場為屯門鄉事會路近屯門法院對開，黑色私家車司機抱着小童坐在其大腿上，小童雙手不斷扭動軚盤。(fb／屯門友）

片中可見，現場為屯門鄉事會路近屯門法院對開，黑色私家車司機抱着小童坐在其大腿上，小童雙手不斷扭動軚盤。(fb／屯門友）