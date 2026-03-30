有片｜堅拿道天橋貓咪捱撞慘死　涉案車疑不顧而去　熱心人檢遺體

銅鑼灣堅拿道天橋上周五（27日）懷疑有車輛撞到一隻貓後不顧而去，貓咪在路面抽搐掙扎、猛烈彈起，最終不治；其他途經司機檢走遺體，通知動物救援組織「阿棍屋」派義工接走及安排火化。



根據車cam片段可見，貓隻先後在左右兩線出現，時兩線均有多架車輛駛過，最後在一私家車車底滾出，未知是否該車撞倒。警方接獲相關報案，交由港島總區交通部意外調查隊第三隊跟進。



一隻貓在堅拿道天橋被車撞斃，途經駕駛者檢走貓屍，動物救援組織「阿棍屋」協助安排貓咪善終。（阿棍屋毛孩善始善終fb）

動物救援組織「阿棍屋」在兩個facebook專頁，分別上載事發車Cam影片，顯示事發在堅拿道天橋往跑馬地方向、近時代廣場對開，當時路面車速緩慢。貓隻最先出現在右線一輛白色車的車底出現，其後迅速跑至左線，當時兩線均有多架車輛駛過。

Cam車上的人見狀稱「救起隻貓」、「無車到」，數秒後前方的深色私家車稍微扭右，駛前少許後，片中便見到一隻橙色小貓，已從該車的車底近左後轆旁邊滾出。

貓咪最先在右線一輛白色車的車底出現，其後迅速跑至左線，其後從一輛私家車的車底近左後轆旁邊滾出。（紅圈示）。（阿棍屋毛孩善始善終fb影片截圖）

該輛深色私家車隨後向前駛離，貓咪則在路面掙扎抽搐，更數次掙扎至從路上彈起。Cam車上其中一人說：「呢個車咗喇！」車上另一人問「救唔救？」車上有人質疑是該車撞倒貓隻，斥：「咦！咁樣嘅！呢條友真係吖！佢要停低啦嘛！」

貓咪在路面抽搐掙扎，私家車駛離。（阿棍屋毛孩善始善終fb影片截圖）

Cam車兩名男子隨即下車上前觀察貓咪情況，只見貓咪繼續抽搐一會後，便再沒有動靜。其中一名穿螢光黃色長褲的男子，以手機拍下現場情況作紀錄，另一男子則說：「袋起佢啦好嗎？」

兩人隨後邊拾起貓屍，再斥責「咁衰嘅啲人，你起碼停一停先吖嘛！已經停咗喇，都仲要行嘅！等一陣間，佢睇到隻貓㗎！佢夾硬要行咋嘛！」片段至此結束。

貓咪掙扎一會後死亡，途經熱心人下車查看，並檢走其遺體。（阿棍屋毛孩善始善終fb影片截圖）

阿棍屋在帖文表示，接獲熱心拾起貓咪遺體的楊先生及及同車友人求助，其後又獲寵物善終服務「寵新開始」的人員協助接走遺體。從帖文中的照片見到，貓咪頭部及近腹部的毛髮染血。阿棍屋為該隻重2.12公斤的雌性貓咪取名「善緣」，並支付善終費用，寵新開始會為牠安排獨立火化。

警方表示，於3月28日接獲報案，指懷疑一輛私家車於3月27日上午，沿灣仔堅拿道天橋往跑馬地方向行駛，在駛至近燈柱45564（即時代廣場對開）時，懷疑撞倒一隻貓隻後不顧而去。該貓隻其後被證實死亡，由一名動物義工帶走處理。案件列作「交通意外引致動物受傷」，交由港島總區交通部意外調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。