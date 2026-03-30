海關機場拘3外地男　分別日本及泰國抵港　檢$1300萬大麻花及K仔

海關在機場連破3宗販毒案，共檢獲約21公斤懷疑大麻花及約22公斤懷疑氯胺酮（K仔），估計總市值約1300萬港元。行動中，3名男子被捕。



海關共檢獲約21公斤懷疑大麻花及約22公斤懷疑氯胺酮（K仔），估計總市值約1300萬港元；拘捕3男。

首兩宗案件發生於昨日（29日），海關人員分別截查兩名由泰國曼谷飛抵香港的男子（38及58歲），在兩人的寄艙行李內，分別發現20包、合共約11公斤及約18包、合共約10公斤懷疑大麻花，估計市值分別約230萬及210萬元。

兩人均涉嫌「販運危險藥物」被捕，已各被控以一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日（31日）在西九龍裁判法院提堂。據了解，兩名男子均非本地人，分別報稱無業及銷售員，38歲男子收取8000元、58歲男子則收取1.5萬元報酬試法。

第三宗案件則發生於今日（30日），海關截查一名由日本東京飛抵香港的外籍男子，在其寄艙行李內，發現10袋用透明膠袋包裝的懷疑氯胺酮，共重約22公斤，以及約9.5克無煙煙草、一支另類吸煙產品和兩粒電子煙彈，估計市值約860萬元。該名報稱為商人的24歲男子，亦涉嫌「販運危險藥物」被捕；案件仍在調查中。

海關毒品調查科調查主任梁學彬稱，販毒集團不作掩飾，直接將懷疑毒品放入行李箱；但海關人員一如以往透過風險管理及使用先進設備，成功阻止毒品流入本港，犯人亦難逃法網。

梁學彬呼籲，市民切勿因貪圖金錢利益而參與販毒，不應接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港；亦不應在未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送受管制物品。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。