石鼓洲地盤工猝死｜死者曾OT至午夜　家屬斥僱主：一個電話都無

石鼓洲人工島地盤一名50歲姓陳男工人，今早（30日）被發現暈倒在廠房地上，由直升機送院搶救後不治。陳男的家屬今晚接受《香港01》訪問，透露他近日曾長時間超時工作（OT），上周五（27日）更由早上約8時「直踩」至午夜12時才下班，OT達7小時。家屬又指，是靠陳男的工友通知，始知道他出事，批評陳男的公司自他出事至今，完全沒有聯絡或支援過家屬，「一個電話都無」。



50歲姓陳男工人在石鼓洲人工島地盤暈倒，由政府飛行服務隊送往東區醫院搶救，途中飛行服務隊人員不斷為他心外壓，惜他最終不治。（翁鈺輝攝）

猝死的姓陳男工人與妻子及兩名兒子居於荃灣，其住所外點起白蠟燭，家中窗邊仍掛有他上班時用的手套，記者在門外已聽到他的家人放聲大哭。陳男的家屬表示，陳男要供養居於內地的70多歲母親，加上兒子收入不穩定，故他是家庭經濟支柱，每月出糧便會把錢交予妻子。

50歲姓陳男工人（左）在石鼓洲人工島地盤暈倒，送院搶救後不治。（家屬提供）

家屬稱，陳男每日早上6時便要出門上班，輾轉乘船抵達石鼓洲開工已經早上約8、9時，原本正常應在下午約5時下班，近期卻經常要強制超時工作。從他記錄工時的記事簿可見，他大約自上周起，幾乎每日都要加班3小時，即晚上8時才可下班；上周五（27日）更記下「OT 7個（小時）」，至午夜12時才可下班，家屬稱他當日收工回到住所，已是凌晨1時許。

50歲姓陳男工人在石鼓洲人工島地盤暈倒，送院搶救後不治。家屬展示其記錄工時的記事簿，可見他約自上周起便多次超時工作（OT），上周五（3月27日）更加班達7小時。（王譯揚攝）

陳男的外甥形容舅父是寡言且「好頂得順嘅人」，即時工作勞累，也甚少向家人訴說辛苦，只有在家人主動詢問時才簡單透露幾句。家屬表示，陳男曾提及加班時連飯也無法吃，外甥指出，石鼓洲是孤島，「啲嘢好難買」，批評陳男的僱主「臨時臨急要人哋OT，但又無攞啲嘢畀人哋食」。

50歲姓陳男工人在石鼓洲人工島地盤暈倒，送院搶救後不治。家屬指陳男是家中經濟支柱，一出糧便會把錢交予妻子，其銀包內只得身份證、一兩張鈔票和數張紙。（王譯揚攝）

家屬又指，陳男今早出事後，是其工友輾轉聯絡到其姐夫，姐夫嘗試致電陳男時，有警察聽電話，始知陳男被送往東區醫院，姐夫才再通知陳妻與陳妹趕往醫院。而陳男的僱主自他出事後，「完完全全無打過一個電話」聯絡家人。家屬表示，至今仍無從得知陳男為何會出事，希望其公司可早日交代真相。

50歲姓陳男工人在石鼓洲人工島地盤暈倒，送院搶救後不治，其住所門外點起白蠟燭。（王譯揚攝）