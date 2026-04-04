深圳灣公路大橋城巴落斜彎位撼死火SUV　車頭嚴重損毀　兩人送院

深圳灣公路大橋今日（4日）發生驚險交通意外。下午約2時56分，一輛城巴往口岸方向，沿大橋支路二線行駛，途至一落斜彎位時，懷疑收掣不及，撞到疑因「死火」停在路中的SUV。兩車合共4人受傷，其中39歲姓譚SUV男司機及一名54歲姓林巴士女乘客分別感頸痛及腳部受輕傷，均清醒送往屯門醫院治理。



網上圖片顯示，涉事城巴車頭嚴重損毁，左側擋風玻璃碎裂，車頭支柱及門框變形，有乘客疏散至公路上；掛有粵港牌的豐田SUV則疑被撞至「打白鴿轉」，以逆線方向停在路中。城巴表示，已即時暫停涉事車長駕駛職務，並會配合警方調查。



涉事城巴嚴重損毁。( Facebook 馬路的事討論區Sam Kwong)

有城巴乘客事後在社交平台憶述事發情況，指他坐在上層，乘車途中「突然感覺急煞及撞到嘢」，其後得悉涉事SUV因「死火」故障而停在落斜彎位，SUV司機當時正打算下車拿雪糕筒警告後方駕駛者，未料被巴士撞上。該乘客又指，巴士當時十分擠迫，下層站滿乘客，有站近車頭的乘客被玻璃碎片濺傷。

城巴回覆指，周六（4日）下午約2時45分，城巴一輛開往深圳灣口岸方向的B3X號線巴士，在深圳灣大橋涉及一宗交通事故，3名巴士乘客及一名私家車司機受傷。初步調查顯示，事故發生時路面有一輛私家車因故障停駛。城巴已即時暫停涉事車長駕駛職務，並會配合警方調查。