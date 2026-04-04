警新界南犁庭掃穴反黑拘9人　涉販毒非法禁錮等　檢$436萬可卡因

警方新界南總區於4月2至3日期間，展開代號「犁庭掃穴」的反三合會行動，聯同荃灣、葵青、沙田、大嶼山以及機場警區，巡查超過70個娛樂場所，並配合警隊推動智慧警政，利用小型無人機巡邏。



行動中，警方共拘捕9名本地男子（23至71歲），部分被捕人有黑社會背景，及牽涉非法禁錮、販運危險藥物、管有危險藥物、刑事毀壞及傷人等罪行。當中一名男子在大窩口街頭被截，探員在他身上搜出值逾400萬元的可卡因毒品。



行動中，各警區人員共巡查超過70個娛樂場所。（警方Facebook直播截圖）

當中，新界南總區反三合會行動組，根據深入調查，在4月2日進行反毒品行動，於大窩口邨附近一公園，截查一名50歲本地男子，並在其背囊及褲袋中，搜出10塊磚頭狀物件，調查顯示為5.12公斤懷疑可卡因，市值超過436萬港元。警員拘捕該名男子，他被暫控一項「販運危險藥物」罪，今早已在觀塘法院提堂。行動中其餘8名被捕人均獲准保釋，須於4月下旬至5月上旬向警方報到。

新界南總區反三合會行動組高級督察林高進表示，販毒集團以金錢利誘想賺快錢的人販運毒品。警方相信行動已成功打擊販毒集團，阻止一大批毒品流入市面。

警方利用智慧警政，利用小型無人機進行巡邏任務。犁庭掃穴行動期間，警方在大窩口邨附近截查一男子，檢獲市值436萬元的可卡因。 （警方Facebook直播截圖）

根據《危險藥物條例》，販毒是極嚴重罪行，最高可判處終身監禁及罰款500萬元。警方呼籲市民不要因一時貪念、想賺快錢而參與毒品交易；並強調打擊黑社會、毒品及暴力罪行，一直為警務處處長首要行動專案，警方將繼續不遺餘力打擊相關罪行，以遏止黑社會活動及其收入來源。