老夫婦昨晨大欖涌行山遇暴雨走散　七旬夫失蹤　救援人員連夜搜索

一對老夫婦昨日（周六/4日）上午時份，據報一同到大欖涌行山。惟昨晨突然下起一場暴雨，天文台當時更一度發出黃色暴雨警告訊號，夫婦兩人在大雨下懷疑走散。妻子落山後發現八旬丈夫不知所終，立即通知兒子。兒子隨後報案求助。大批消防、救護、警察及飛行服務隊直升機亦加入搜索，惟至今日（周日/5日）凌晨零時，仍未發現男事主蹤影。



警方表示，79歲失蹤男子何成安身高1.6米，體重約60公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短白髮。他最後露面時身穿藍色格仔長袖恤衫、黑色長褲及深藍色鞋，攜有一個黑色斜揹袋。



任何人如有該失蹤男子的消息或曾見過他，請致電3661-3113或6723-5787，或電郵至rmpu-ntn-1@police.gov.hk與新界北總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

何成安身高1.6米，體重約60公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短白髮。他最後露面時身穿藍色格仔長袖恤衫、黑色長褲及深藍色鞋，攜有一個黑色斜揹袋。（警方提供）

飛行服務隊直升機曾飛到大欖涌上空搜索。(圖片來源：flightradar24.com)

+ 1

據了解，男事主姓何，79歲。他與妻子昨晨10時左右出發，前往大欖涌行山，惟大約兩小時後突然天降暴雨。據知當時兩人一先一後行，老婦先行、丈夫尾隨。惟至落山後老婦卻發現丈夫未有緊隨步伐，不知所終。她大驚通知兒子，兒子隨即報案求助。

當局於昨日（4日）傍晚6時許接獲報案，指有人在麥理浩徑第十段迷路，救援人員在屯門何福堂中學對開作為集合點，隨即登上搜索。據了解，人員由屯門行至田夫仔、大欖涌一帶搜索，但未有發現。

飛行服務隊直升機接報後，於昨晚大約9時亦飛往上址上空一帶，作空中搜索，但亦無果。搜救行動仍在繼續。

何成安身高1.6米，體重約60公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短白髮。他最後露面時身穿藍色格仔長袖恤衫、黑色長褲及深藍色鞋，攜有一個黑色斜揹袋。（警方提供）

警方表示，失蹤男子何成安（79歲）昨日（4日）上午在屯門大欖郊野公園麥理浩俓第十段最後露面後便告失蹤，其家人同日向警方報案。

何成安身高1.6米，體重約60公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短白髮。他最後露面時身穿藍色格仔長袖恤衫、黑色長褲及深藍色鞋，攜有一個黑色斜揹袋。