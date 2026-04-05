大欖涌行山遇暴雨與妻走散　79歲翁失蹤　跨部門繼續陸空搜索

一對老夫婦周六（4日）上午一同到大欖涌行山，惟突然下起暴雨，天文台當時一度發出黃色暴雨警告訊號，夫婦在大雨下懷疑走散。妻子落山後發現丈夫不知所終，立即通知兒子報案。大批消防、救護、警察及飛行服務隊直升機加入搜索，惟今日（5日）凌晨零時，仍未發現男事主蹤影。今早8時許，救援人員在青山公路及杯渡路交界，近井頭上村入口設立集合點，消防、警察、民安隊在場戒備。民安隊攀山拯救隊上山到麥理浩徑繼續搜索，飛行服務隊直升機則在低飛盤旋搜索。



警方表示，何成安昨早在屯門大欖郊野公園麥理浩俓第十段最後露面後便告失蹤，其家人同日向警方報案。何成安高約1.6米、重約60公斤、中等身材、圓面型、黃皮膚及蓄短白髮；最後露面時身穿藍色格仔長袖恤衫、黑色長褲及深藍色鞋，攜有一個黑色斜揹袋。任何人如有其消息或曾見過，請致電3661-3113或6723-5787，或電郵至rmpu-ntn-1@police.gov.hk與新界北總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。



民安隊繼續上山搜索。（黃學潤攝）

消防、警察、民安隊在青山公路及杯渡路交界，近井頭上村入口設立集合點，並在場戒備。（黃學潤攝）

飛行服務隊直升機亦繼續在低飛盤旋搜索。（黃學潤攝）

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當局於昨日（4日）傍晚6時許接獲報案，指有人在麥理浩徑第十段迷路，救援人員在屯門何福堂中學對開作為集合點，隨即登上搜索。據了解，人員由屯門行至田夫仔、大欖涌一帶搜索，但未有發現。

飛行服務隊直升機接報後，於昨晚大約9時亦飛往上址上空一帶，作空中搜索，但亦無果。搜救行動今日仍在繼續。