警復活節假打擊交通違例　拘6人涉醉駕、販毒等8罪　拖7改裝車

警方在復活節假期打擊超速駕駛、非法改裝車輛、酒後及毒後駕駛等嚴重交通罪行，並拘捕6人，涉嫌「酒後駕駛」、「危險駕駛」、「販運危險藥物」等8罪。另外131部車輛被偵察到超速行駛，將向司機發出告票。人員亦發現7輛私家車懷疑經過非法改裝，目前涉事車輛正在汽車扣留中心作進一步檢驗。



新界南總區交通部展開打擊交通違例事項執法行動。（警方提供）

新界南總區交通部展開打擊交通違例事項執法行動。（警方提供）

新界南總區交通部展開打擊交通違例事項執法行動。（警方提供）

新界南總區交通部執行及管制組人員4月3至4日在區內展開代號「追捕者」（QUICKCHASER）的執法行動，重點打擊超速駕駛、非法改裝車輛、酒後及毒後駕駛等嚴重交通罪行。

行動期間，人員於區內主要幹道設置路障及重點巡查類近酒吧的地區，截查可疑車輛，並進行反超速執法及跟司機進行酒精呼氣測試。

行動中，人員共拘捕5名本地男子及一名本地女子，年齡介乎28歲至45歲，他們分別涉嫌「酒後駕駛」、「毒後駕駛」、「危險駕駛」、「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「未獲授權而取用運輸工具」、「管有第一部毒藥」及「阻礙警務人員執行職務」。

此外，人員偵測到131部車輛超速行駛，將會向有關司機發出告票。人員亦發現7輛私家車懷疑經過非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，已將涉事車輛拖往汽車扣留中心作進一步檢驗。人員同時亦發出3張欠妥車輛報告。

警方呼籲駕駛人士，毒後駕駛、酒後駕駛及超速駕駛均屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款及停牌外，亦會判處監禁，市民切勿以身試法。警方會繼續在各區進行嚴厲交通執法行動，打擊相關違例事項，以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的安全意識。