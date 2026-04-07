警放蛇搭的士　迪士尼去港珠澳口岸被濫收$85高速費用　司機被捕

大嶼山警區昨日（6日）在區內打擊的士違規行為，警員喬裝乘客在迪士尼樂園截的士前往港珠澳大橋香港口岸，被的士司機濫收85元的「高速費用」，警員隨即表明身份，拘捕31歲男司機，涉嫌「濫收車資」、「沒有展示的士司機證」、「在禁區內駕駛」以及「沒有在要求下發出收據」。



警員喬裝乘客在迪士尼樂園乘搭的士前往港珠澳大橋香港口岸，被濫收85元的「高速費用」。（警方提供）

警員喬裝乘客在迪士尼樂園乘搭的士前往港珠澳大橋香港口岸，被濫收85元的「高速費用」。（警方提供）

大嶼山警區昨日（6日）在區內採取打擊的士違規的行動，並拘捕一名本地男司機。行動中，人員喬裝乘客在迪士尼樂園乘搭的士前往港珠澳大橋香港口岸，當的士抵達目的地後，的士司機要求人員支付約85元的「高速費用」。警方隨即表露身分，以涉嫌「濫收車資」、「沒有展示的士司機證」、「在禁區內駕駛」以及「沒有在要求下發出收據」，拘捕該名31歲男司機，涉案的士正被扣留檢驗。

警方指，有關司機的行為除了損害個別旅客權益，亦影響香港作為國際旅遊城市的聲譽。警方會繼續嚴厲打擊有關行為，市民若懷疑發現的士拒載或濫收車資等違法行為，可記下司機姓名、車牌、時間及地點等相關資料，並向警方舉報。