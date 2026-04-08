葵涌打磚坪街貓吐血卧馬路奄奄一息　愛協檢走後傷重不治

葵涌有貓咪受傷吐血倒臥街頭。今日（8日）下午約5時45分，有市民發現，打磚坪街97號一工廈對開，有一隻貓受傷倒卧馬路邊，遂報警求助。現場所見，途人用紙皮墊著貓咪，牠尚有反應，惟嘴角滲血奄奄一息。



愛護動物協會職員到場，帶走受傷貓咪救治。現場地面遺下急救用品。警方在場尋找目擊者及翻查閉路電視，調查貓咪受傷原因，包括牠是否從高處墮下或走出馬路被車撞傷，暫將案件列作「受傷動物發現」。愛協表示，該貓隻為一隻雌性緬因貓，由於顱骨及身體多處骨折，傷勢極為嚴重，經獸醫評估後決定為牠進行安樂死。



貓咪受傷倒卧地面，嘴角滲血。（吳美松攝）

愛協職員到場檢走受傷貓咪。（吳美松攝）

愛協表示，昨日（9日）從熱線接獲市民報告，指葵涌打磚坪街有一隻受傷貓隻。愛協督察到場時，發現該貓隻倒臥於馬路旁，口鼻滲血，情況危殆，現場路面留有血跡，當時未能尋獲其主人。其後，貓隻被即時送往愛協灣仔中心，由獸醫作進一步檢查及治理。

經檢查後，確認該貓隻為一隻雌性緬因貓。送抵中心時，牠對外界幾乎沒有反應，僅在觸碰頭部時對痛楚有輕微反應。其後，牠出現瀕死喘息，心跳亦非常微弱及緩慢。獸醫檢查發現，牠顱骨及身體多處骨折，口鼻持續出血，傷勢極為嚴重。經獸醫評估後，為免牠繼續承受痛苦，最終決定為牠進行安樂死。該貓隻遺體現暫存於愛協青衣中心。