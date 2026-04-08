醫管局資料外泄｜警拘30歲外判系統開發員 涉不誠實使用電腦
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醫管局日前回覆傳媒查詢，確認發現一宗懷疑未經授權將病人資料取走，並於第三方平台泄漏的個案，局方報警及通報個人資料私隱專員公署。私隱署表示，有逾5.6萬人受影響，涉事的個人資料包括姓名、身份證號碼、性別、出生日期、醫院編號、預約日期，以及健康資訊；醫管局又指有小量員工資料泄漏。
警方今日（8日）表示，已於昨日（7日）在天水圍就案件拘捕一名男子，警方與醫管局將於今日傍晚5時45分舉行聯合記者會交代案件。被捕人為30歲本地男子，是醫管局外判系統維護承辦商的系統開發員，涉嫌不誠實使用電腦，正被扣查。醫管局表示，初步發現所有外泄的資料均涉及聯合醫院。該局已暫停所有承辦商接觸局方系統；如需緊急維護，要經局方審批及監察下進行。
警方表示，本案涉及敏感的病人及醫護人員個人資料，引起社會高度關注。警方於4月3日接報後，立即聯同數碼法理鑑證及事故應變隊人員，全面檢視醫管局內部多個緊密互聯的資訊系統，仔細分析涉案系統的日誌紀錄及存取紀錄，尋獲資料外泄來源。
人員在屬於同一外判系統維護承辦商，位於葵涌及科學園的兩處辦公室，檢取超過60部數碼裝置，包括伺服器、電腦、手機及存儲設備，並進行即時與深入的數碼鑑證。網絡安全及科技罪案調查科最終鎖定一名系統開發員，他曾於資料外泄前，透過遠端存取，在未獲聯合醫院授權下，非法下載病人及醫護人員的資料。警方遂於4月7日，在天水圍拘捕該名30歲系統開發員，罪名為「不誠實使用電腦」，他現正被扣留調查。警方會繼續調查被捕人的犯案動機或是否有金錢得益，以及是否有其他人涉案。
外泄的資料被上載到一個網上論壇，網罪科警司張巧儀指出，警方與醫管局的資訊科技部門，正積極要求相關平台移除涉案檔案。
醫管局稱，由於涉案外判承辦商是負責系統維護工作，故可進入相關系統；該承辦商有為其他聯網的醫院進行類似的系統維護工作，醫管局已停止他們接觸系統。
日前有大批醫管局病人資料被發現遭泄漏到互聯網，醫管局表示，恆常監察系統於4月3日凌晨2時許，發現一宗懷疑未經授權將病人資料取走並於第三方平台泄漏的個案，事件涉及的5.6萬多名病人來自九龍東醫院聯網，外泄資料包含病人姓名、性別、身分證號碼、醫院檔案號碼和手術內容等資料。
醫管局行政總裁李夏茵另外員工發信指，外泄資料亦包括一個聯網小量的員工姓名及職級，但未有發現員工身份證號碼或其他個人資料包含在內。她又在信中表示，暫時無證據顯示涉及網絡攻擊，事件疑與有人非法盜取病人資料有關。
局方向受影響病人致歉，稱會盡快透過「HA Go」應用程式及電話短訊通知受影響病人；九龍東醫院聯網亦已設立熱線5215 7326，供病人就事件查詢。