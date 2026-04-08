醫管局資料外泄｜警拘30歲外判系統開發員　涉不誠實使用電腦

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醫管局日前回覆傳媒查詢，確認發現一宗懷疑未經授權將病人資料取走，並於第三方平台泄漏的個案，局方報警及通報個人資料私隱專員公署。私隱署表示，有逾5.6萬人受影響，涉事的個人資料包括姓名、身份證號碼、性別、出生日期、醫院編號、預約日期，以及健康資訊；醫管局又指有小量員工資料泄漏。



警方今日（8日）表示，已於昨日（7日）在天水圍就案件拘捕一名男子，警方與醫管局將於今日傍晚5時45分舉行聯合記者會交代案件。被捕人為30歲本地男子，是醫管局外判系統維護承辦商的系統開發員，涉嫌不誠實使用電腦，正被扣查。醫管局表示，初步發現所有外泄的資料均涉及聯合醫院。該局已暫停所有承辦商接觸局方系統；如需緊急維護，要經局方審批及監察下進行。



醫管局（資料圖片）

警方表示，本案涉及敏感的病人及醫護人員個人資料，引起社會高度關注。警方於4月3日接報後，立即聯同數碼法理鑑證及事故應變隊人員，全面檢視醫管局內部多個緊密互聯的資訊系統，仔細分析涉案系統的日誌紀錄及存取紀錄，尋獲資料外泄來源。

人員在屬於同一外判系統維護承辦商，位於葵涌及科學園的兩處辦公室，檢取超過60部數碼裝置，包括伺服器、電腦、手機及存儲設備，並進行即時與深入的數碼鑑證。網絡安全及科技罪案調查科最終鎖定一名系統開發員，他曾於資料外泄前，透過遠端存取，在未獲聯合醫院授權下，非法下載病人及醫護人員的資料。警方遂於4月7日，在天水圍拘捕該名30歲系統開發員，罪名為「不誠實使用電腦」，他現正被扣留調查。警方會繼續調查被捕人的犯案動機或是否有金錢得益，以及是否有其他人涉案。

外泄的資料被上載到一個網上論壇，網罪科警司張巧儀指出，警方與醫管局的資訊科技部門，正積極要求相關平台移除涉案檔案。

醫管局稱，由於涉案外判承辦商是負責系統維護工作，故可進入相關系統；該承辦商有為其他聯網的醫院進行類似的系統維護工作，醫管局已停止他們接觸系統。

醫管局九龍東醫院聯網有逾5.6萬名病人和小量員工的資料外泄，警方經調查後拘捕一名外判系統維護承辦商的系統開發員。警方網絡安全及科技罪案調查科總督察李俊岷（左起）、警司張巧儀、醫管局策略發展總監夏敬恒及九龍東醫院聯網資訊科技統籌袁家兒交代事件。（羅日昇攝）

日前有大批醫管局病人資料被發現遭泄漏到互聯網，醫管局表示，恆常監察系統於4月3日凌晨2時許，發現一宗懷疑未經授權將病人資料取走並於第三方平台泄漏的個案，事件涉及的5.6萬多名病人來自九龍東醫院聯網，外泄資料包含病人姓名、性別、身分證號碼、醫院檔案號碼和手術內容等資料。

醫管局行政總裁李夏茵另外員工發信指，外泄資料亦包括一個聯網小量的員工姓名及職級，但未有發現員工身份證號碼或其他個人資料包含在內。她又在信中表示，暫時無證據顯示涉及網絡攻擊，事件疑與有人非法盜取病人資料有關。

局方向受影響病人致歉，稱會盡快透過「HA Go」應用程式及電話短訊通知受影響病人；九龍東醫院聯網亦已設立熱線5215 7326，供病人就事件查詢。