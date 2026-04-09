新田奪命車禍‧車CAM│狂撼釀5車串燒　被撞貨車司機：小巴似無收掣

新界新田公路一小時內發生兩宗導致多人受傷車禍。首宗意外涉及兩輛私家車及一輛的士，造成8人輕傷；約45分鐘後，距離首宗車禍現場後方約700米，因該事故導致交通擠塞，一輛專線小巴駛至時收掣不及，再釀成另一宗車禍，涉及5車相撞。其中小巴撞向兩輛前方及鄰線兩輛貨車，小巴車頭變型司機被困，送院時昏迷，送院後證實傷重不治。兩宗意外合共造成最少17人受傷。



意外發生後，被撞汽車的司機落車了解情況。(車CAM片段截圖)

《香港01》獲得一條由讀者提供的車CAM片段，可見當時小巴直撞向前方貨車車尾，貨車再推前撞向前面的七人車及客貨車。其時，小巴車頭扭向右邊，撞向右邊線另一輛貨車的左邊車頭。意外後有前車司機落車了解情況。提供片段的讀者形容，事發時發出巨響，不禁令人回頭察看發生何事。

被撞貨車司機洪先生憶述事發經過。(陳永武攝)

被撞及左邊車頭、位處中線的貨車，司機洪先生憶述，事發當時公路上車輛全部停下。小巴突然撞向旁邊貨車車尾，再扭右撞向其車。小巴上當時有7至8名乘客，小巴司機被困昏迷，有乘客報警。救援人員花了約4至5個字（即20至25分鐘）將司機救出，但已經無反應。他引述有小巴乘客稱，當時小巴司機「呀」了一聲，小巴就撞向前車發生意外。他又形容，小巴當時似無收掣。至於洪先生自己本身沒有受傷。

小巴司機被困昏迷，消防救出後交由救護員送院搶救，惜最終不治。

小巴司機被困昏迷，消防救出後交由救護員送院搶救。

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