灣仔海濱男子偷坐鴨仔船出海　香港遊樂場協會：設施無損壞不追究

灣仔海濱上周五（4月3日）發生偷「鴨仔船」鬧劇。當日下午5時38分，當一名操普通話的本地19歲男子在未經批准下，擅自解開綁在岸邊的「鴨仔船」，往維多利亞港方向駛走，「水上運動及康樂主題區」職員立即報案。涉事男子一度報稱要跳海；警員趕抵將其帶回岸上時，他又激烈掙扎，被撳在地上制服；查問時又拔足狂奔，警員追上截獲。擾亂約一小時後，男子最後獲放行，案件列作「誤會」。



香港遊樂場協會海洋新幹線水上活動中心回覆《香港01》查詢表示，當日警方到場處理後，該男子向中心職員繳付相關租借費用。由於事件中並未對中心設施造成任何損壞，中心決定不作進一步追究。



男子一度被多名警員撳住制服。（讀者提供）

香港遊樂場協會回覆指，位於灣仔「水上運動及康樂主題區」的「海洋新幹線水上活動中心」，自2024年起由香港遊樂場協會營運及管理，透過善用主題區內約2.5公頃的水體，提供多元化的水上休閒和訓練等活動，為市民提供嶄新的親水體驗。市民如欲參與相關活動，市民可經「海洋新幹線」官方網站預約，或於營業時間內親臨中心登記，租借鴨仔船及其他水上運動器材。為確保公眾安全，中心職員會於活動前講解相關規則、提供適當指導及救生衣等裝備，並安排職員及救生員於活動進行期間全程駐守，而活動參加者必須遵守職員指示，否則中心有權即時終止活動。

協會指，4月3日下午的事件，事發時中心正在營運，當時並無預約或正進行的活動。中心當值職員於約4時30分發現一名人士擅自將一艘鴨仔船駛離中心水體範圍，便隨即乘救生艇追截，並將鴨仔船拉回至浮台，以確保船上人士的安全。鑒於職員確認該名人士未經預約或登記使用鴨仔船，且行為異常，遂於5時35分報警。警方到場處理後，該男子亦向中心職員繳付相關租借費用。由於事件中並未對中心設施造成任何損壞，中心決定不作進一步追究。

中心現行保安措施包括於浮橋入口設置的繩欄及警告牌、將鴨仔船以繩索繫於浮台欄杆、在水體邊界安裝繩閘阻隔、設置閉路電視系統監察浮台及水體情況，以及安排當值職員巡視。中心現正檢視措施，以進一步加強保安，並會與提供保安服務的承辦商加強協作，以確保中心活動參與者及其他海濱使用者的安全。

現場為灣仔北鴻興道的「水上運動及康樂主題區」，由海濱事務委員會管理，屬一個內灣，海面平靜，劃出一個水域，供遊人租用水上單車「鴨仔船」。

事發時，有岸邊餐廳職員發現涉事男子在未經批准下，擅自解開綁在岸邊的「鴨仔船」，往維多利亞港方向駛走，遂通知負責租用船隻的職員。幸男子未出維港，職員報警同時駕駛一艘小艇，及時將男子帶回岸邊。

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目擊者指，涉事男子一度報稱要跳海，與警員拉鋸。現場圖片可見，事主一度手持一袋物品，站於浮台邊緣，又坐於獨木舟船邊。記者抵達現場後，事主被警員帶到岸邊一長凳安撫，另有警員向中心職員交涉，其後中心表示不追究。

查問途中，男子又突然狂奔離開，警員及時追截後，又再將其撳地制服，期間以普通話表示，想取回個人背囊。警員遂協助到岸邊一艇上取回物品交還，調查約一小時後，放行男子。據悉，男事主19歲姓陳，持香港身份證，警方最後將案件列作「誤會」。據悉，男子疑精神有異。