港島停電｜數間DSE試場照明短暫閃爍或轉暗　考評局：沒影響考試

停電一秒｜港燈停電｜港島停電｜DSE中文科2026｜港島多處今日（9日）早上電壓驟降，自9時23分起柴灣、北角、香港仔、堅尼地城、中環及上環等地出現多宗困𨋢求助及警鐘響鳴個案。



電壓驟降正值中學文憑試DSE2026首個核心科、中文閱讀及寫作卷開考，考評局回覆指，今早文憑試中國語文科卷一考試期間，港島區數間試場學校報告，禮堂和課室試場的照明設施曾短暫閃爍或轉暗，隨後恢復正常，沒有影響考試進行。考評局指，有關考試沒有中斷，並已按時完成。



4月9日早上港島區電壓驟降正值中學文憑試DSE2026首個核心科、中文閱讀及寫作卷開考。（梁鵬威攝）

文憑試首核心科中文科開考 考評局：相關試場考試沒中斷 按時完成

就港島區電壓驟降一事，考評局回覆指，今早文憑試中國語文科卷一考試期間，港島區數間試場學校報告，禮堂和課室試場的照明設施曾短暫閃爍或轉暗，隨後恢復正常，沒有影響考試進行。考評局指，有關考試沒有中斷，並已按時完成。

2026文憑試中文科開考情況

