有片｜鐵騎違例闖大帽山郊野公園片段瘋傳　警檢控26歲南亞漢

網上早前（4月3日）流傳一段短片，顯示一名自稱來自巴基斯坦的旅遊Vlogger，駕駛電單車在未經許可下於大帽山郊野公園範圍內行駛，引發網民關注。片中顯示，該名Vlogger駕駛掛有香港車牌的電單車，駛經山上一間廢屋外的泥地，隨後進入一條狹窄多彎的小徑顛簸前行，狀甚驚險；部分畫面亦顯示他駕電單車，抵達大帽山郊遊地點4號場。部分影片是從後方拍攝，顯示有其他人與他同行及掌鏡。警方表示，新界南總區交通部人員主動展開調查，至今日（4月9日）向一名26歲非華裔男司機提告。



自稱來自巴基斯坦的Vlogger在社交平台上載影片，顯示他駕電單車到達大帽山郊遊地點4號場。（網上影片截圖）

警方表示，早前留意到涉事的網上短片。該片段顯示於3月20日，一名男子懷疑在未經許可的情況下，駕駛一輛電單車駛入大帽山郊野公園範圍。經調查，新界南總區交通部人員成功鎖定涉案司機身份，於今日（4月9日）採取行動，正式檢控該名26歲非華裔男司機，涉嫌「未經許可在郊野公園內駕駛車輛」。

警方提醒市民，根據現行香港法例，任何人未經許可，不得將車輛或單車帶進郊野公園或特別地區，亦不得在該處駕駛、使用或管有車輛或單車。違例者一經定罪，最高可被判處監禁3個月及罰款2,000元，呼籲駕駛人士切勿以身試法。