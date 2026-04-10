海關粉嶺搗私煙倉檢3970萬貨拘1男　揭包裝私煙成正當貨再轉售

香港海關昨日中午（9日）在粉嶺坪輋路突擊搜查兩個物流倉庫及一輛停泊於其中一個物流倉庫內的中型貨車，共檢獲超過880萬支懷疑私煙，估計市值共約3,970萬元，應課稅值約2,910萬元，即場拘捕一名報稱倉務員的四43歲懷疑涉案男子。初步調查發現，有犯罪集團於場內將大批私煙重新包裝成等待轉運的正當貨物，並伺機偷運到煙草稅較香港高的海外國家或地區，以從中圖利。



海關在粉嶺坪輋路破獲私煙倉。（海關圖片）

海關表示，案件仍在調查中。海關會繼續追查該批私煙的來源和去向，不排除會有更多人被捕。

海關會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。

海關強調買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》（第109章），任何人士若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

海關在粉嶺坪輋路破獲私煙倉。（海關圖片）

此外，走私亦屬嚴重罪行。根據《進出口條例》（第60章），任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。