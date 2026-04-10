灣仔東亞銀行劫案｜51歲華人男賊持行街紙　警拉人檢贓款氣槍

灣仔東亞銀行港灣中心分行今日（10日）中午遇劫，賊人亮出疑似手槍物體指嚇職員及顧客，並用錘仔扑向銀行櫃台隔板向職員示意搶劫，掠去約3.5萬元現金後騎單車逃走，到約900米外的港鐵金鐘站棄車逃去，警方經調查後在柴灣環翠商場拘捕疑犯。灣仔警區助理指揮官（刑事）警司林建達今晚交代案情表示，疑犯為持行街紙的51歲華人男子，警方在其身上起回贓款，檢獲氣槍及錘仔。據了解，疑犯為中國人，2024年底來港。



灣仔東亞銀行劫案，賊人亮疑似手槍及錘仔劫去現金，其後在柴灣落網。警方展示檢獲的證物，包括一把氣槍。（陳浩然攝）

灣仔警區助理指揮官（刑事）警司林建達表示，警方於中午約12時20分接報，一名男子闖入告士打道一銀行，持疑似槍的物件及錘仔打劫，以錘擊碎櫃枱膠片，要求職員交出現金。賊人搶走約3.5萬元現金後逃去，事件中無人受傷。

灣仔警區刑事部接手調查，翻查大量閉路電視，包括「銳眼」計劃下的閉路電視畫面，發現疑犯騎單車到港鐵金鐘站，轉乘港鐵往柴灣方向逃走。灣仔警區刑事部聯同反恐特勤隊及港島衝鋒隊在柴灣大規模搜捕，約1.5小時內在環翠商場一餐廳外拘捕疑犯，在其身上搜出贓款、一支氣槍及一個錘，並在金鐘海富中心外檢獲相信是疑犯逃走時使用的單車。據悉，犯人案發前騎單車到事發銀行。

灣仔東亞銀行劫案，賊人亮疑似手槍及錘仔劫去現金，其後在柴灣落網。警方展示檢獲的證物。（陳浩然攝）

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林建達稱，被捕51歲姓崔男子為華人，持行街紙，報稱無業，正被警方扣查。消息指，被捕人為內地人，2024年末抵港，操廣東話，居住青衣區，相信為單獨行事。警方現正調查被捕人有否案底背景、犯案動機、事前有否進行「踩線」及氣槍來源。

至於銀行閉路電視影片顯示，事發時一名男職員主動現身將鈔票交予劫匪，林建達稱，該男職員原本在「後枱」工作，因聽到嘈吵聲而到櫃枱了解，當時櫃枱女職員非常驚慌，故男職員出來協助處理事件。被問到如何評價一個半小時的破案時間，林建達表示，認為是「非常非常合理」的數字。

灣仔東亞銀行劫案，賊人亮疑似手槍及錘仔劫去現金，其後在柴灣落網。灣仔警區助理指揮官（刑事）警司林建達（左）交代案情。（陳浩然攝）

警方表示，是次能夠迅速破案成功的關鍵，有賴警方「銳眼」 計劃。計劃目的為防止及偵查罪案，及確保公共安全及公共秩序。警方致力打擊罪案，務求透過安裝閉路電視，提升預防及偵查罪案的能力，提升整體地區治安水平。警方亦致力推行數字化方案，以提高工作效率和服務水平。

警方重申，持械行劫為非常嚴重罪行，根據《盜竊罪條例》，一經定罪最高刑罰為終身監禁。

灣仔東亞銀行劫案，賊人亮疑似手槍及錘仔劫去現金，其後在柴灣落網。灣仔警區助理指揮官（刑事）警司林建達（中）交代案情。（陳浩然攝）

▼灣仔東亞銀行劫案．警方在柴灣拘捕疑犯▼



疑犯黑布蒙頭被帶走。（翁鈺輝攝）

閉路電視片段顯示，身穿黑色外套、戴帽及口罩的賊人，先亮出槍形物體指嚇櫃位顧客及職員，再用錘仔扑向櫃枱隔板。職員其後按賊人指示，將現金放入對方提供的膠袋，賊人隨即拿起膠袋轉身逃走。據了解，賊人曾向職員大叫「要錢」；職員在賊人離開銀行後後，啟動警報系統。

▼灣仔東亞銀行劫案．直擊案發經過▼



灣仔東亞銀行港灣中心分行劫案閉路電視片段顯示，賊人亮出槍形物體指嚇職員。（網上影片截圖）

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案發在今日（10日）中午12時許，一名男賊進入灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心分行，亮出槍形物體及錘仔搶劫，掠走約3.6萬元現金後騎單車逃跑，至約900米外的港鐵金鐘站棄下單車不知所終。警方經追捕後，最終於柴灣環翠商場拘捕疑犯。

根據資料，遇劫銀行與灣仔警署步行距離約350米。

東亞銀行回覆《香港01》查詢表示，位於灣仔的東亞銀行港灣中心分行今天中午被匪徒行劫，事件中有兩位分行職員及一位客戶受驚，但並無受傷，銀行會為他們提供適切的支援和幫助。有關損失仍在點算中。

▼灣仔東亞銀行劫案．案發現場▼

