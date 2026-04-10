港警出席國際刑警國家中心局首長會議　與多地交流跨境詐騙及網罪

警務處刑事及保安處處長陳東率領代表團，一連3日（4月8日至10日）到法國里昂，出席國際刑警組織國家中心局首長會議。會議期間，代表團就全球網絡犯罪最新形勢、跨境執法協作，以及新一代網絡警務發展與創新等議題，與各國代表深入交流，交換打擊跨境詐騙等意見。



警務處刑事及保安處處長陳東率領代表團，一連3日（4月8日至10日）到法國里昂，出席國際刑警組織國家中心局首長會議。（警方Facebook）

國際刑警國家中心局首長會議，匯聚各國執法機構管理層，為香港警隊提供國際交流平台。會議期間，陳東分別與瑞士、泰國、印尼等地代表，以及國際刑警組織內部監督部門主管會面，就打擊跨境詐騙、網絡犯罪、虛擬資產調查、情報交換、執法能力建設及誠信管治等議題交換意見。與會各方在多個合作範疇達成共識，進一步鞏固香港與各地執法機構的緊密夥伴關係。

陳東在會議上表示，面對日益嚴峻的網絡犯罪挑戰，必須以科技及情報為核心，結合公私營合作及國際聯防，構建全方位防禦體系，方能有效應對犯罪分子利用人工智能日趨複雜的應用手法所帶來的威脅，包括深偽技術、Web3相關風險、虛擬資產洗錢活動，以及針對關鍵基礎設施的攻擊等新型安全問題。

警務處刑事及保安處處長陳東率領代表團，在法國里昂出席國際刑警組織國家中心局首長會議。（警方facebook）

是次會議為香港警隊提供寶貴的國際交流平台，讓夥伴分享經驗。警務處將繼續推動創新措施，配合國家發展戰略，與國際社會攜手應對跨境詐騙及網絡犯罪等挑戰，全力保障市民財產安全，維護香港社會穩定及金融秩序。