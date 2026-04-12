有片｜灣仔MMA兩非裔女互毆　拉扯推撞出右勾拳　網民：吧區日常

灣仔盧押道有人在街頭打架。網上流傳一段片段，顯示兩名非裔女子打架，她們互相揮拳、拉扯及推撞，其中一方打得連裙也掀起，要急忙拉低裙子。其後另一名非裔女子懷疑勸架，緊抱着其中一名女子，試圖讓她冷靜。事件引致多人旁觀。雖然片段上載者沒有說明事發時間，但有網民直言在灣仔酒吧附近不時見到有人打架，形容是「吧區日常」，早已見怪不怪。



藍衫女一個右勾拳出擊，爆炸頭女立即閃避。（向香港警察致敬 影片截圖）

影片疑由多段片段剪輯而成，影片甫可見一名身穿紫紅連身裙、爆炸頭的非裔女子，與一名藍衫牛仔短褲的非裔女子爭執，疑似動武，紫紅裙女子更打得連裙也掀起，她急忙拉低裙子後，作勢揮右拳打向藍衫女，藍衫女則雙手舉動後退。

但下一個畫面已拍攝到藍衫女一個右勾拳出擊，紫紅裙女立即閃身躲避。然後二人推撞糾纏間，藍衫女一把扯住紫紅裙女的衣領，用力將她壓到牆邊。打鬥期間，多人駐足圍觀。

再下一個畫面見到另一名黑色連身裙的非裔女子一直在旁觀察，懷疑做「和事佬」，緊抱藍衫女，並不斷說話，似試圖讓藍衫女冷靜，惟藍衫女不斷掙扎。片段最後，藍衫女沒有再打架，慢慢在街頭行走，場面恢復平靜。片段就此完結。