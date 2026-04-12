有片｜清明節翌日凌晨　怪婦紙紮舖外徘徊6小時　偷逾10個衣包

清明節翌日凌晨（4月6日），長沙灣一間紙紮舖出現古怪一幕。網上流傳多段閉路影片，可見一名黑長髮的中年女子，由凌晨0時至清晨6時，在長沙灣青山公路289號地舖一間已打烊的紙紮店外徘徊，其間偷走掛在店外的「衣包」。據店員指，該女子在6小時間多次以「螞蟻搬家」式偷去衣包，亦不解其怪異行為，懷疑有人精神異常。



該名女子於凌晨0時，在一間已落閘的紙紥舖店舖門前，取下吊掛在門外的「衣包」，但「失手」損壞了衣包的紙袋

其中一段閉路電視片段可見，該名女子於凌晨0時，在一間已落閘的紙紮舖店舖門前，取下吊掛在門外的「衣包」，但「失手」損壞了衣包的紙袋，導致袋中的溪錢、金銀衣紙等從天而降，散落一地。她最終只偷走袋中的四季衣物紙紮後離開。另有多張閉路電視截圖可見，凌晨4時，該女子繼續在店外徘徊，在行人路上四處張望。

其餘一段影片拍攝於清晨，天色已亮，據職員指當時是清晨6時。該女子仍未離開，神情自若，其後兩度伸手向上，抓住掛在店舖招牌位置下方的多個「衣包」。女子得手後並未立即逃走，其間雖有路人經過，但她表現極其淡定，更一度回頭觀察四周，確保無人阻攔後，才提著大袋「戰利品」消失在鏡頭外。片中亦聽到翻攝影片作紀錄的店方人員稱：「影佢大頭，擺門口，先有警剔」，又指該女子已偷了不下10個衣包。

清晨6時。該女子仍未離開，神情自若，其後兩度伸手向上，抓住掛在店舖招牌位置下方的多個「衣包」。（網上圖片）

《香港01》致電涉事店舖了解，接線職員表示，「唔係普通偷嘢咁簡單，因為嗰個女子由凌晨12點開始偷，偷到凌晨6點，偷咗10幾個衣包，最後就3個一次過拎走。」職員懷疑有人精神異常或吸食藥物，以致作出怪異行為。職員又指過往不曾見過該女子，「唔係好熟面口，應該都無嚟過買嘢。」店舖過往亦曾被人偷過香燭、火機等，但未試過被人偷衣包。