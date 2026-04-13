城巴司機猝逝｜遺孀獨力撫養兒子　積蓄料兩個月見底：唔知點生活

上周六（11日），一名42歲姓王車長駕駛城巴沿東涌松仁路行駛期間突然暈倒，失控鏟上行人路，送院後不治。死者遺孀今早（13日）在工權會人員陪同下，到葵涌公眾殮房認屍。王太受訪時悲痛表示，與丈夫相識逾20載，一家三口早幾年終於獲派公屋，以為從此苦盡甘來；豈料突逢巨變，美夢瞬間粉碎。家庭頓失唯一經濟支柱，孤兒寡母陷入徬徨，「忽然間佢走咗，我哋其實就唔知點樣生活」，她坦言家中積蓄估計僅能支撐多一至兩個月。她續指兒子得悉父親死訊後十分傷心，「佢食飯又喺度喊，沖涼又喺度喊，一直要睇住爸爸張相」。



死者遺孀今早（13日）在工權會人員陪同下，到葵涌公眾殮房認屍。（蔡正邦攝）

死者注重駕駛安全 出事前上班較多 曾嘆疲累頭痛

王太表示，丈夫在城巴工作了3年，並非駕駛固定路線，月薪視乎加班情況而定，大約有三萬多元。她形容丈夫一直注重駕駛安全，「佢話乘客嘅安全、自己嘅安全，人命都係好重要，佢日日都要安全返嚟搵我同阿他」。她又指丈夫顧家，最近上班日子較多，「有時（返）五日放一日，有時可能（返）十日放一日」。丈夫近期曾反映比較疲累及頭痛，有服用止痛藥，原打算調假求醫，豈料突然猝逝。

王太坦言，丈夫是家庭唯一的經濟支柱，她婚後一直全職照顧患有過度活躍症（ADHD）的9歲兒子。王太指兒子在主流學校就讀，亦有社工跟進，雖然家中沒有額外資源供兒子修讀特殊課程，但她平時會在家中親自指導其學業。

丈夫猝逝 獨力撫養ADHD幼子 積蓄一至兩個月見底

現時頓失經濟支柱，王太感到相當徬徨。她指家庭平時開支龐大，積蓄無多，雖然有機構會資助丈夫的殮葬費，但餘下積蓄估計僅能支撐多一至兩個月。「其實我自己唔緊要，我心痛我個仔，希望仔仔嘅生活可以有個保障。」

王太澄清兩人並非青梅竹馬的鄰居，而是19歲時透過朋友介紹，認識了當時20歲的丈夫。由於雙方家庭缺乏經濟支援，兩人努力儲錢多年，婚後亦曾與家人同住。直到5至6年前，一家人終於成功獲派公屋，生活才漸見安穩，「我哋好唔容易先有而家呢個安穩啲嘅家，然之後就發生呢啲事」。

王太指，生活再忙碌，一家人每逢生日等節日必定會食飯買蛋糕慶祝，「我哋係好有愛嘅屋企」。（受訪者提供）

廿年感情依然如一 互稱「B仔」、「B女」

兩夫婦相識逾20載，鶼鰈情深，感情始終如一。王太憶述，丈夫平日下班回家見到她就會非常開心，二人互稱「B仔」和「B女」；兒子聽到爸爸回家，也會第一時間衝出房間迎接。她指，兒子得悉父親猝逝後十分傷心，「佢食飯又喺度喊，沖涼又喺度喊，一直就要睇爸爸張相」。王太又指，即使生活再忙碌，一家人每逢生日等節日必定會食飯買蛋糕慶祝，充滿儀式感，「我哋係好有愛嘅屋企，我哋大家彼此都好愛大家嘅屋企嚟」。

猝死難證工傷家屬更徬徨 工權會籲各界伸出援手

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文受訪時指出，這類僱員在工作期間猝死的個案，對家屬而言處境特別艱難。因為單憑表面狀況，在現行機制下極難被判認定是「工傷」，且往往要等待解剖報告出爐，情況一般較不樂觀。

工權會解釋，這類猝死個案的家屬在沒有工傷賠償的保障，亦較少外界支援，生活壓力相當大，所以工權會促請城巴可體恤王太的慘況，協助他們渡過難關。

工權會呼籲熱心市民若有意捐助王太一家，可致電工權會熱線 2366-5965 查詢。 工業傷亡權益會總幹事蕭倩文

一輛城巴沿東涌松仁路慢線行駛，期間懷疑失控自炒，涉事城巴車頭被撞毀，描風玻璃破碎。（李家傑攝）

事發於上周六（11日）近晚上11時，一輛城巴沿東涌松仁路慢線行駛，期間懷疑失控自炒，鏟上行人路。多輛救護車、消防車及警方接報到場，發現涉事巴士司機昏迷，他被送往北大嶼山醫院搶救，其後於凌晨零時6分證實不治。

經警方調查，晚上10時55分，一名42歲男子駕駛一輛巴士沿松仁路往東涌道行駛時據報突然暈倒，該輛巴士懷疑失控衝上行人路，而該名巴士司機沒有表面傷痕。據了解，涉事巴士當時正返回車廠，事發時在上址懷疑失控，向左鏟上行人路近巴士站位置，並撞毀巴士站涼亭及掃毀幾米圍欄，最終至天橋底位置停下。

一輛城巴沿東涌松仁路慢線行駛，期間懷疑失控自炒，涉事城巴車頭被撞毀，描風玻璃破碎。（李家傑攝）

+ 1