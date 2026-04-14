警搗北角釣魚機檔拘18人　14歲男童擬收$36.6「老毛」踢朋友入會

警方打擊黑社會活動，搗破北角一個釣魚機賭場，拘捕18名男女。犯罪集團成員中包括一名14歲男學生，意圖利誘同伴加入黑社會，欲收取$36.6「老毛」作入會儀式的利市；另外有賭客為1000元報酬，提供戶口予黑幫作收取賭款之用。



警方東區警區刑事總督察陳志良（左）及反三合會行動組督察黃焯頎向傳媒簡報案情。（黃偉民攝）

東區警區刑事總督察陳志良及東區警區反三合會行動組督察黃焯交代案情指，東區警區刑事部聯同特別職務隊採取行動，在昨日（13日）和今日（14日）拘捕16名本地人士及兩名内地人士，包括15男3女（14至57歲），部份人有黑社會背景，或涉及黑社會相關的刑事案件，涉嫌「洗黑錢」、「管理賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「刑事毀壞」、「襲擊致造成身體傷害」及「煽惑他人成為三合會會員」等罪行。其中一名被捕的14歲男童，是活躍於九龍區的黑社會成員，涉嫌「煽惑他人成為三合會會員」。

頭目涉經營賭場及洗黑錢被捕 以1000元利誘賭客提供私人戶口

被捕18人之中，包括犯罪集團頭目，他涉嫌經營賭場及洗黑錢等相關罪行，他在4年內清洗約1000萬元犯罪得益，並以1000元利誘個別賭客提供私人戶口，將其戶口入帳號碼張貼，作收取其他賭款之用，警方正循洗黑錢方向調查該名被捕賭客。

集團去年底租用北角住宅單位作釣魚機賭檔

警方根據情報得知，犯罪集團於2025年底租用北角一個住宅單位，闢作釣魚機賭檔，集團頭目利用其個人銀行戶口，於4年間清洗1000萬元黑錢。為增加收入及逃避警方追查，他利誘賭客提供戶口，然後將戶口資料放在賭場內，以收取其他賭客的賭款。警方已經拘捕該名提供戶口的賭客，涉嫌洗黑錢罪；同時亦拘捕賭場營辦人，涉嫌營辦賭場罪。

行動中，警方檢獲7部釣魚機及一批賭款，又在集團頭目的女朋友住所，檢獲一批金飾、首飾和名牌手袋，相信她透過購買奢侈品，協助洗黑錢，過着奢華的生活。

警方搗破北角區一個釣魚機賭場拘捕18名男女。（黃偉民攝）

14歲男童涉誘朋友加入黑社會 收取$36.6「老毛」利市

至於被捕的14歲男童，他涉嫌威迫利誘朋友及同學加入黑社會，以簡單的入會儀式，收取俗稱「老毛」的$36.6利市。據了解，男童讀中學，他在校外利誘朋輩，但未成功已被警方拘捕。

黃焯頎強調警方會繼續作多方面的防罪宣傳，與各持份者共同建立防止青少年犯罪的屏障，建立正向價值觀，提升守法意識。同時加強情報主導，並呼籲家長及教師，如發現子女行為有異，或涉及犯罪活動，應當挺身舉報。

家長除可參閱警方推出的青少年罪行誌師長攻略2025年版外，家長亦要提醒子女謹慎交友，家長和教師如發現子女正受不法分子滋擾，請立即挺身舉報，避免更多人受害。警方重申，對青少年罪行採取零容忍態度，即使未成年干犯罪行，同樣要負上刑責。