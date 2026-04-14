宏福苑住戶憂單位失竊　消息：警屋內找到現金首飾　待報案人確認

大埔宏福苑去年11月發生五級大火，釀成多人死傷外，早前更爆出有加固工人涉嫌在單位內偷竊財物等案件。事後，有數名涉案工人被捕。今日（14日）有宏昌閣居民向《香港01》指希望在上樓前，讓家中長者有「心理準備」，故向社工申請寓所近照，但於查看照片時，竟發現睡房內有懷疑被搜掠痕跡，梳妝檯及飾櫃被人打開，擔心數萬元現金及首飾被盜走，於是報案處理。



警方起初回覆稱只能備案處理，但後來再與住戶聯絡，詢問是否同意警方上樓調查。消息指，警方今早派員到涉事單位跟進，並在單位內找到現金、首飾等，現有待報案人確認。



住戶李小姐的家人透過一戶一社工，申請獲得單位災後照片，卻揭發睡房飾櫃被搜掠，失珠寶及現金。(李小姐提供圖片)

宏昌閣高層單位住戶李小姐表示，家人在宏昌閣居住42年。她本人早前移居外國，單位現時只有父母居住；由於雙親年約七旬，年紀不輕，加上健康問題曾動手術，故其外嫁的妹妹間中亦會回來居住，方便照顧雙親。因此妹妹會將財物、珠寶等擺放在單位的睡房中。

她續指，由於有鄰居單位損毀嚴重，獲社工提供幾張單位相片參考，故她靈機一觸向「一戶一社工」要求取得單位相片。她上周三提出要求後，社工立即協助申請，旋即於本周一（13日）收到3張單位相片。她們看照片後，第一眼不禁流露喜悅，因家中損毀並不嚴重，並非鄰居單位般嚴重損毀甚至要加固。

惟當冷靜下來細心再看，卻發現其中一張拍攝到細睡房的相片中，發現梳妝檯的櫃桶被人拉出、內裡的飾盒被打開。李小姐指，飾盒內放有胞妹財物，包括2.5萬現金及一條約值1萬多元的頸鏈，懷疑被人盜去。