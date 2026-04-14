警務處出席首屆亞洲專業談判論壇　探討危機談判及心理服務等合作

首屆「亞洲專業談判聯盟2026年度論壇」今日（14日）起一連三天，於尖沙咀皇家太平洋酒店舉行。是次論壇匯聚亞洲各地逾100名政府官員、資深從業員及專家學者，聚焦探討區域危機談判、心理服務及公共安全範疇的專業合作。



論壇開幕典禮由警務處副處長（行動）葉雲龍擔任主禮嘉賓，前警務處處長李明逵、蕭澤頤，以及警察談判組主管兼總警司廖珈奇亦有列席。葉雲龍致辭時強調，在現代警務工作中，談判技巧、心理健康意識及協調危機管理至為重要。他指出，論壇旨在推動專業標準及促進跨界協作，並肯定警察談判組及心理服務科人員在高壓環境下的貢獻。



警務處副處長（行動）葉雲龍開幕致辭。（警方圖片）

論壇內容涵蓋工作坊及互動演練。警察談判組主管廖珈奇以《從半個世紀的危機談判中汲取的經驗》為題發表專題演講，回顧香港談判組處理複雜事件的歷程。此外，警務處臨床心理學家馮浩堅亦會分享如何強化談判專家的思維韌性，支援人員在高壓後的恢復過程。