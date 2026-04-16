金鐘停煤氣｜食肆狼狽借水或轉餐單　部份續用石油氣應急

金鐘一帶昨日（15日）因為有大廈的內部水管滲漏，導致煤氣管道入水而暫停食水及煤氣供應，多幢大廈受影響，包括立法會大樓、力寶中心、遠東金融中心等等，多間食肆因無水無煤氣大為狼狽，唯有向「行家」借水，或變陣改菜單。今早（16日）該區的食水供應已經恢復，但煤氣仍然暫停。部份以煤氣煮食的食肆唯有繼續使用煤氣公司提供的石油氣爐煮食，或提供有限度的早餐，有負責人坦言生意大受影響。



遠東金融中心，今日（16日）早上仍未有煤氣供應。（鄭嘉惠攝）

遠東金融中心一樓的兩間食肆，今早如常營業。日式食肆負責人陳先生稱，昨日沒有煤氣用，「生意會流失咗，（昨天）即時改菜單，搵其他應變方法支持個午巿」。煤氣公司昨日午巿後才給他們石油氣爐替用，其間連食水都暫停，他無奈道：「突然間停咗水，做唔到生意，又洗唔到手，衛生做唔到，唯有減少菜單，濃縮咗細啲嘅菜單嚟做。損失三至四萬蚊，最保守估計，未計夜晚訂枱同walk in客。」

今早雖然已經恢復供水，但仍然未有煤氣。陳坦言：「好多炸嘢燒嘢都做唔到，主要做湯麵類。」他現時唯有依靠石油氣爐營運，只得調整菜單，「今日叫做有得用，多個爐，我可以諗多少少款式做今日午市餐單」。

另一間麵店的負責人黃先生稱，該店主要用電爐煮食，停煤氣對他沒有影響，但昨日突然停水令他們甚為狼狽：「我哋做食肆洗唔到碗，做粉麵煮唔到粉、出唔到湯。」他唯有向對面大廈另一間食肆借水，後來有政府水車供水才暫時解困。

「一定有（損失），做唔到生意，又唔敢用膠碗，因為政府例係堂食唔可以用膠碗，萬一check（查）到用膠碗會定額罰款。暫時估唔到（損失數字），但係肯定昨日下午明顯比平日下午少咗一兩成。」

黃續稱，至昨日傍晚6時40分恢復供水：「兩點九停，晚上六點幾有返，水務署通告話凌晨12點先有，都好啦，否則今朝又做唔到生意、煲唔到湯。」

早上10時許，有工程人員在金鐘政府合署的後巷工作，可見他們揭開渠蓋檢視地底水管，但未有向記者透露詳細情況；而水務署人員亦在場提供技術支援。

據了解，水務署昨日在調查喉管漏水位置時曾經暫停供水，並曾派出水車。現時琳寶徑一帶的煤氣供應已經恢復，惟事件源頭在金鐘政府合署，要待負責部門更換該段水喉，停止煤氣管道入水，所有受影響範圍才能恢復供應煤氣。

水務署昨日（15日）稱，經調查確認金鐘一幢大廈的內部供水管出現滲漏，導致煤氣管道入水，相關維修保養單位正安排進行有關的內部供水管維修工程。同時，得悉煤氣公司工程團隊亦已開展煤氣管的維修工作，以期盡快恢復相關煤氣供應。