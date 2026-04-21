有片｜髮廊玩噴霧搶火　遮偵測器滅火筒缺年檢　消防檢控交警跟進

網上流傳一段有人在髮型屋內玩火的影片，惹來網民熱議及斥責。銅鑼灣一間日系髮型屋早前在社文平台上載一條影片，一名自稱為該髮型屋CEO的男髮型師在片中明言：「返工返到燒咗間舖」。他在影片中以文字表示：「諗住趁同事噴spray（噴霧）就點火prank（作弄）佢嚇下佢，點知爭啲燒咗間鋪（舖）」，又指自己「完全冇諗過咁大鑊」。該名髮型師與同事，分別一人用噴霧噴向一個假髮，一人用火機點火，造成噴火效果，結果意外令假髮起火，在場者才急忙用滅火筒將火撲熄。



消防處回覆《香港01》查詢表示，接獲涉及該髮型屋的泰於，已於4月17日到場巡查，未發現該店舖有過量儲存危險品；大廈的火警警報系統及消防栓／喉轆系統操作正常。惟處方發現涉事店舖內有火警偵測器被物件遮蓋，及滅火筒未備有效消防年檢證明。故此，消防處已向相關店舖負責人發出「消除火警危險通知書」，並就缺乏年檢事宜提出檢控。有關懷疑縱火行為，則轉交警方跟進。髮型屋的周姓負責人今日向《香港01》記者表示，有關問題正在改正；又稱不想再令事情再進一步發酵，故不再作任何評論。



銅鑼灣一間日系髮型屋，有髮型師與同事在室內用噴霧噴假髮的同時點火，造成個噴火效果，假髮隨即冒煙起火。（網上影片）

事發影片可見假髮前方，有正在使用中的兩個插座，枱上亦放有電器及雜物，加上定型噴霧為高度易燃物品，狀甚危險。該名髮型師與同事噴出定型噴霧並點火後，假髮隨即冒煙起火，一人見狀大叫：「X街X街！」隨即拿起滅火筒，並着同事協助用它救火。片中他向當日在場客人及同事致歉，並指「以後唔亂玩」。

片中拍攝整個過程，由取定型噴霧、拿起打火機，點火一刻，以至滅火，並寫上「上班日常」標題配以微笑的圖像。

有網民將事件轉載並斥責：「今日放工睇宏福苑聽証會報導……下一秒就睇到呢個，成個人嬲到震」又指摘對方竟敢在「銅鑼灣鬧市大廈室內蓄意縱火」，聲言已就事件向消防處及警方舉報。

網民指幸當時火勢沒有「flashback（回火） 個罐係佢手上爆炸」，否則該名拿著定型噴霧的人定會受傷。該網民表示會每日追擊事件，令「呢個人呢世都冇得再掂髮膠」。

現時玩火影片已下架，《香港01》記者4月17日到涉事髮型屋了解，職員表示涉事髮型師不在，亦不作任何回應。記者今日（21日）再到場了解，髮型屋的周姓負責人表示尚未收到有關檢控書，但有關問題已在改正中；又稱涉事人員不在，公司亦不想再令有關事情再進一步發酵，故不再作任何評論。

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此外，又有網民在該髮型屋的社交媒體帳戶中發現，該名髮型師曾上載多條行為「過火」的影片，當中有懷疑犯法的行為，引起網民嘩然大罵。影片包括該名髮型師向客人噴滅火筒、乘搭升降機時關閉升降機電掣、一度偷去的士車內車牌以及塗鴉鈔票等。有網民留言讚賞其行為有趣，並有人留言指摘其行為，髮型師則回應：「對唔住囉，你唔好咁嬲啦」。

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消防處回覆《香港01》查詢表示，於4月16日接獲有關銅鑼灣邊寧頓街13號商業大廈內一間髮廊，懷疑「過量儲存危險品」及「消防裝置及設備失效」的投訴，並於翌日（4月17日）派員到上址巡查。經調查後，並未發現該店舖有過量儲存危險品。同時，消防人員亦對大廈的火警警報系統及消防栓／喉轆系統進行功能性測試，結果確認相關裝置均操作正常。

然而，巡查中發現該店舖內有火警偵測器被物件遮蓋，及滅火筒未備有效消防年檢證明。故此，消防處已向相關店舖負責人發出「消除火警危險通知書」，並就缺乏年檢事宜提出檢控。而有關懷疑縱火行為，已轉交警方跟進。