鴨脷洲工廈風雨中塌棚　3途人受傷　工友：突然間好大風嘭嘭聲

今午（17日）黃色暴雨警告生效期間，猛烈陣風襲港；下午約4時54分，鴨脷洲發生塌棚傷人意外。利樂街2號與利南道交界海灣工貿中心、面向利南道一邊方向有棚架從5米高倒塌，面積達20米乘30米，消防災難應變救援隊到場協助。意外中，2男1女（25至38歲）途人受傷，均清醒送往瑪麗醫院。



消息稱，傷者包括兩名途經的釣魚市民、一名食環外判垃圾收集站職員；其中一名姓楊（38歲）男子亦為私家車司機，他額、面及腰傷，其車身亦有受損；另一名姓何（25歲）男子手及膊痛；至於姓黃（37歲）女途人則在混亂間被狂風吹跌受傷。此外，現場亦有一輛貨車被棚架撃中損毀。西區警區刑事調查隊第三隊接手跟進，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成份。



棚架倒塌，面積達20米乘30米，消防災難應變救援隊到場協助。（梁偉權攝）

據了解，涉事大廈較早時外牆有石屎剝落，遂搭棚準備維修。一名工人向《香港01》透露，事發時橫風橫雨，驚聞巨響後即走出查看，已見棚架倒塌，「突然間好大風，我哋坐喺我舖頭都嘭嘭聲響‥‥‥打石湖，仲犀利過嗰啲咩颱風呀。」

有傷者頭部包上繃帶。（梁偉權攝）

另外，下午5時12分，鄰近利南道111號對開亦有兩棵大樹被強風吹至倒塌，樹幹截斷，其中一棵擊毀一部私家車的尾部擋風玻璃，亦有泊在「骨位」的3部電單車如骨牌般倒塌。

駕駛學院師傅卓先生表示，現場環境惡劣「好大風」，維持5至6分鐘，事發前「個天黑晒」，更一度下冰雹，他在車駕駛時，聽到車頂「霹靂啪啦」，等待雨勢放緩後，卓先生視察泊在街外的汽車情況，驚見同事的私家車被樹砸毁，懷疑「玻璃裂咗再被風扯走」。