2男女夥外傭網售呃訂　包括電車一換一配額　8個月涉91案呃$25萬

警方搗破一個以儲值支付工具收取小額交易騙款的詐騙集團，揭發過去8個月內牽涉91宗相關案件，騙取金額合共超過25萬元。騙徒在網上訛稱，出售熱門商品，例如電車一換一的配額 、二手車輛、遊戲卡或家電等，向買家在「轉數快」收取小額訂金，騙徒收錢後失蹤。



集團組織嚴密，有系統地大量使用無實名登記的儲值戶口，亦會到超市購買大量的現金券 ，再轉售圖利，更會每個月轉換藏身地點。警方昨日（16日）拘捕兩名本地男女主謀及一名傀儡戶口持有人，她為一名外籍家庭傭工。



詐騙集團冒充一些熱門商戶，要求受害人預先用轉數快支付一筆金額較細的訂金或按金。（陳浩然攝）

騙徒以不同籍口 賣二手車、遊戲卡、家電 轉數快上收取小額訂金

東九龍總區刑事部留意到，2025年8月至2026年4月期間，透過儲值支付工具收取小額交易騙款的詐騙案有上升趨勢，透過分析騙案金額、付款方式、聯絡手法等，成功鎖定一個活躍於網上的詐騙集團。

詐騙集團主要利用熱門的社交平台刊登虛假廣告，冒充一些熱門商戶，假扮車行或零售店等，轉售一些電車一換一的配額 、二手車輛、零件，或遊戲卡、家庭電器等。集團以上述虛假藉口作招來，要求受害人預先用轉數快支付一筆金額較細的訂金或按金，然後訛稱尾款可在見面交收時再支付，誘使受害人轉帳時。

實際上，當受害人轉帳到一些由集團操控，未經實名認證的儲值支付工具戶口，一旦完成付款，騙徒便會立即失去聯絡 。在過去8個月內，警方一共接獲91宗相關報案，損失金額總值超過25萬元。

東九龍總區科技及財富罪案組督察黃俊熹交代案件。

集團使用無實名登記儲值支付工具戶口 買現金劵轉售套錢

調查顯示， 集團有系統地大量使用一些沒有實名登記的儲值支付工具戶口，接收犯罪得益，為增加執法機構難度，難以追查資金流向。集團同時刻意將每筆交易的金額，控制在數千元內低金額，令到受害人降低警覺性，及逃避警方偵察。

集團成員亦會親自前往超級市場或便利店，利用未經認證的支付工具，購買大量的現金券，然後轉售圖利，再會以相同的手法，大量購買和租借一些充電器，透過退還充電器，領取退還按金，套現戶口內的現金。

調查顯示，集團由2025年8月開始運作，組織相對嚴密，會包辦整個犯罪過程，包括在不同的渠道，拿一些商品的相片或影片，在社交媒體上發帖，再和受害人聯絡。另外，亦找人開設和管理收款戶口。為了逃避警方的追捕，集團的核心成員每個月轉換藏身地點，增加警方追蹤難度。

警方檢獲大批現金劵，相信供騙徒轉售圖利之用。（陳浩然攝）

3男女被捕包括兩主謀 外籍傭工疑被利誘賣戶口洗黑錢

警方憑「銳眼計劃」下的閉路電視，昨日（16日）成功鎖定了集團的主腦和骨幹成員，找到他們的身份和藏身地點，以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪，拘捕了兩名本地男女主謀，及一傀儡戶口持有人，她為一名外籍家庭傭工。3名被捕人年齡介乎37歲至40歲，當中兩名主謀報稱無業，所有被捕人士被扣留調查。行動仍在進行中，不排除稍後有更人被捕。

警方目前掌握資料，保守估計集團運作期間，每個月平均犯罪得益高達11萬元 。行動中，警方檢獲了4部電話、21張SIM卡、1張記憶卡及54張現金券。

警方相信，背後本地犯罪集團，專門針對一些不熟悉香港法律的外籍傭工 ，以數百至數千元不等的報酬，利誘他們借出戶口，作洗黑錢 警方提醒，在港工作的外籍家庭傭工，若在港觸犯刑事法例被定罪，入境處會有定罪記錄，影響在日後香港工作的簽證或延長逗留期限的申請。

警方檢獲大批sim 卡、電話及被捕人犯案身穿衣物。（陳浩然攝）

警方呼籲，僱主多提醒家中的傭工，以免他們墮入法網。警方表示，串謀詐騙罪及洗黑錢均為嚴重罪行是根據，兩者最高可以被判監14年 ，後者更可罰款500萬。市民切勿因小恩小利，將銀行或儲值支付工具戶口借出、租出或賣出。任何人處理來歷不明資金，一旦個人戶口被利用作非法用途，戶口持有人需負上刑事責任 。

市民應該盡量光顧信譽良好的商戶和賣家，不要購買來歷不明產品或現金券，或有機會觸犯處理贓物罪；另外，盡量以當面現金交易方式，進行購物。 進行網購付款前，可以利用警方防騙伺服器，搜尋賣家電話號碼、收款戶口或平台名稱，去降低風險。 如有懷疑，應立即停止一切交易和付款，及致電警方防騙易熱線18222。